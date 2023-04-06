李智祥：港股4月料橫行 睇好黃金ETF
2023年04月06日 09:11
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美國就業市場數據遜預期，加劇市場對經濟衰退的憂慮。種子資本高級投資顧問李智祥表示，美國經濟衰退雖會對港股做成壓力，但在美國銀行倒閉潮下，資金回流亞洲市場，而港股為資金落腳首選，相信4月走勢以橫行為主，恒指料於19,000至21,500點水平徘徊。
李指出，資金在離開股市的情況下持續流入黃金市場，因此金價在過去一段時間較平穩，甚至有向上的趨勢；另外，地緣政治亦引發起黃金受追捧的情況，美國10年債券的息口也向下走，各種因素均有利黃金的投資者。短線而言，李表示，招金礦業(01818)可繼續持有，除了外圍的不明朗因素有利金價，公司業績亦較市場預期好；惟金價已升破每安士2,000美元，若未有持貨的投資者，現階段追入金礦股風險較高，可考慮買黃金ETF。
意大利上周宣布全面禁用人工智能(AI)聊天機器人ChatGPT，德國、美國、加拿大等國也開始關注AI領域的風險。李認為，AI板塊長線值得憧憬，可以小注買入作長線部署；但短線上因監管問題，投資者應保持觀察。商湯(00020)有傳即將推出AI大模型，股價日前急升，不過李認為，「炒味」多於基本因素，亦未見到商湯的人工智能有特別優勢，如果投資者已持有商湯，可以繼續持有，而未有貨的投資者應再觀望，不建議追入。