李智祥：港股4月料橫行　睇好黃金ETF

美國就業市場數據遜預期，加劇市場對經濟衰退的憂慮。種子資本高級投資顧問李智祥表示，美國經濟衰退雖會對港股做成壓力，但在美國銀行倒閉潮下，資金回流亞洲市場，而港股為資金落腳首選，相信4月走勢以橫行為主，恒指料於19,000至21,500點水平徘徊。