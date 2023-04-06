許繹彬：疫後長假期現「報復式外遊」 旅遊板塊迎復甦
2023年04月06日 10:59
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，儘管周四(6日)港股仍如常開市，但從本周的外遊人數來看，復活長假其實早已開始，正因如此，港股繼續保持橫行及淡靜格局，縱使美股道指較早前因銀行倒閉問題而調整至近31,800點水平，但轉瞬間又可修復所有失地，重返接近34,000點水平；但港股完全沒有受惠，只能繼續在20,000點邊緣掙扎；部分領軍份子亦顯得缺乏動力，就以股王騰訊控股(00700)為例，曾升近400元後，本周的走勢只能在380多元的位置徘徊。
在大市嚴重缺乏方向下，繼續出現杯弓蛇影的情況，騰訊大股東南非Naspers旗下Prosus在收到由股王所派發的美團(03690)股份後，疑將持倉存入高盛的帳戶內。據中央結算系統(CCASS)顯示有2.48億股美團存入，而當中大部分由高盛轉入，導致港股其中一隻「領頭羊」美團，隨即由148元左右下挫至130元邊緣，前景未明。
許繹彬認為，每當踏入長假，港股的休市日往往亦比美國為多，因而令投資者在本周出現休戰或擔心港股在休戰時，外圍市況若出現任何「黑天鵝」事件而走避不及；一向帶動港股的北水，因復活節長假開始停止灌溉；再者，根據出境記錄來看，自上周六(1日)起，出境人數已破疫前的記錄，明顯報復式外遊的情況已出現，亦是令港股淡靜的其中一個因素。
他指，從上述種種因素來看，港股及各類衍生產品市場呈現淡靜的情況，亦屬正常，建議投資者先行享受這長假，假後看定形勢才再部署。鑑於旅遊意欲已一觸即發，即將踏入五一假期，國內市民亦會因為疫後放寬而盡興，相信正為旅遊大計作部署，相信旅遊網站亦會因而大受歡迎，建議留意相關股份，同程旅行(00780)亦可算是選擇之一。