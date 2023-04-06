許繹彬：疫後長假期現「報復式外遊」　旅遊板塊迎復甦

許繹彬認為，每當踏入長假，港股的休市日往往亦比美國為多，因而令投資者在本周出現休戰或擔心港股在休戰時，外圍市況若出現任何「黑天鵝」事件而走避不及；一向帶動港股的北水，因復活節長假開始停止灌溉；再者，根據出境記錄來看，自上周六(1日)起，出境人數已破疫前的記錄，明顯報復式外遊的情況已出現，亦是令港股淡靜的其中一個因素。