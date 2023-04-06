朱克伯格蟬聯全球U40白手興家富豪榜首

胡潤研究院發布《2023胡潤全球白手起家U40富豪榜》顯示，全球共找到59位40歲或以下白手興家，身家達十億美元的企業家，較去年減少28位。他們僅分布在10個國家，較去年少1個。總財富為2,690億美元，較去年下降41% 。其中4位財富超過100億美元，較去年減少8位。平均年齡37歲。

50位財富較去年下降，其中23位未達10億美元門檻而落榜。另有20位年滿41歲而退出榜單。21位財富增長，其中14位新上榜。11位保持不變。從居住國家來看，美國以23位U40企業家居首，其次的中國佔18位，印度和英國排名第三和第四。

榜單中，排行首位的為社交平台Facebook母企Meta創辦人、39歲的朱克伯格，其財富減少了超過500億元人民幣(下同)，至4,550億元，為第8次成為全球40歲以下白手興家首富。年屆40歲的字節跳動創始人張一鳴，身家雖然減少了1,100億元，仍以2,500億元的財富保持第二名。在線設計平台Canva的Cliff Obrecht和Melanie Perkins夫婦，以800億元身家排名第三。

值得留意，加密貨幣交易所FTX去年底申請破產保護，31歲的創辦人Sam Bankman-Fried(SBF)跌出榜單，成為今年最大的輸家，其去年財富達1,350億元。