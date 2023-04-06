納指公司AGBA收購新加坡Sony Life Financial Advisers

在美國納斯達克上市的AGBA Group Holding Limited(AGBA、匯邦)宣布，於周三(5日)訂立一份買賣協議，收購在新加坡獲得正式許可的財務顧問和保險經紀公司Sony Life Financial Advisers Pte Ltd(SLFA)。AGBA集團總裁吳榮輝表示，期望藉著是次收購，可以為AGBA帶來新的前景和商機，尤其是在東南亞地區。

是次收購不單標誌AGBA發展的重要里程碑，更能為AGBA的保險及金融科技業務帶來豐厚回報，以及在亞洲主要市場擴展業務。

吳表示，除大灣區外，東南亞地區在發展金融服務市場方面，亦扮演關鍵角色。他指，在東南亞地區中，新加坡基於其戰略地理位置，以及其在創新及金融的全球中心地位，發展潛力龐大，舉足輕重。AGBA將繼續利用科技，配合現有基礎設施、業務合作夥伴及龐大客戶群，優化客戶體驗。他補充，AGBA會繼續物色新客戶和合作夥伴，進一步鞏固競爭優勢。

SLFA董事總經理兼首席執行官Yoshiki Moriyama表示，相信AGBA有能力、資源及決心，將SLFA推上新台階。他指，SLFA將與AGBA攜手合作，以獲得監管機構和其他批准，並確保有序和無縫過渡。

AGBA集團為一家總部在香港的領先一站式金融超市，集團在內地大灣區提供最廣泛的金融和醫療保健服務。