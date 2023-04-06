【高盛推介】阿里巴巴反彈　將召開雲峰會

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(6日)早段反彈，早上高開約0.6%後升幅擴大，最高見97.95港元。現報97.3元，升約1.7%。有報道引述消息，指阿里將於下周二(11日)在北京召開2023阿里雲峰會，屆時料將正式推出產品「阿里大模型」，並於會本月18日推出相應的行業應用類模型。

觀察個股輪證資金流向，淡倉於上周五錄得約820萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產後，本周一及本周二獲資金轉向沽出。

由於港股將於周五開始為期4日的長假期，影響產品的時間損耗值，加上外圍市場仍然運作。因此投資者在部署時宜多加注意，宜先觀察市況，考慮投資取態，繼而選擇合適條款的產品作部署。

阿里購14306，行使價109.9元，2023年9月21日到期，實際槓桿4.9倍，中年期、低街貨、5隻相近條款產品最高槓桿。

阿里購14072，行使價120元，2023年8月23日到期，實際槓桿6.0倍，中年期、輕微價外、低街貨。

阿里牛57152，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率5.1倍，近15元收回距離牛證。

阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿5.1倍，較貼價、低街貨。

阿里沽13432，行使價97.65元，2023年12月20日到期，實際槓桿2.7倍，中年期、貼價。

阿里熊53165，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比6.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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