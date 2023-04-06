人手短缺！澳門逾千酒店客房空置　濠賭股偏軟

外媒報道，澳門通關後，內地旅客急增，不過由於澳門勞動力短缺，澳門賭場被迫關閉數以千計的酒店客房，並削減客房清潔次數。知情人士指，澳門賭場的一些五星級酒店，只有不足一半的房間可供預訂，阻礙業務全面復甦。

澳門負責任博彩協會會長宋偉傑表示，有一家營運商約有1/5的房間無法開放。由於服務人員嚴重短缺，一些酒店減少客房清潔的次數，只在客人退房後才打掃房間。

宋指出，雖然賭場公司希望他們的酒店能在暑假旺季來臨之前，恢復接近滿負荷營運，不過澳門招聘外籍員工程序緩慢，變成阻礙全面重開的一大因素。他指出，大多數澳門賭場的工作例如荷官、賭場經理及會計師等，都是留給當地人擔任。至於酒店前台工作人員、餐廳服務員、清潔工及接待員等，疫情前多數由非本地工人擔任，其中許多來自內地及東南亞。根據澳門當局數據，由2020年新冠疫快爆發以本，澳門失去超過4.4萬名非本地工人，大部分因為酒店關閉而被解僱，繼而離開澳門。

他表示，沒想到重新開放會來得這麼快，所以大家都措手不及。他指出，經歷慘淡的3年疫情後，大家都希望今年能做到最好，但現在就算客人來到，澳門卻沒有足夠能力接待他們。