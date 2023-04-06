【高盛推介】騰訊低開後反彈　假期前夕輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股本周二(4日)跌約0.8%，周四(6日)低開約0.3%後早段曾低見381.4元，及後反彈。現報385.4元，微升約0.1%。有券商料內地互聯網股於今年上半年迎來包括復甦速度、監管環境回復正常、市場競爭加劇等的趨勢，並在內地互聯網股中看好騰訊。

觀察個股輪證資金流向，認沽證於本周一錄得約30萬元資金流入後，本周二獲資金轉向沽出。牛證於本周二獲資金轉向流入，有約80萬元。

觀察港股通資金流向，可見北水早前積極買入騰訊，本周二則轉向沽出，錄得約2.5億元資金淨賣出。

騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿8.8倍，貼價。

騰訊購12951，行使價448.2元，2023年7月3日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿。

騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿7.4倍，中年期、價外。

騰訊牛58205，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率12.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊沽13644，行使價337.8元，2023年7月31日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿。

騰訊沽12770，行使價350.17元，2023年6月27日到期，實際槓桿8.3倍，貼價。

騰訊熊51766，收回價410元，行使價413元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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