中遠海發：標準箱製造單價維持2千至2300美元

該企造櫃業務方面，他續稱，隨着航運業的周期性波動，截至周四(6日)的最新數據，公司標準箱(TEU)製造單價維持在2,000至2,300美元(約1.56萬至1.79萬港元)水平。展望未來，由於過去幾年所累積的大量舊貨櫃將被淘汰，料第二季至下半年開始，造櫃市場將進入穩定期，又指標準箱方面已看見超過該企預期的積極迹象，強調造櫃業務的韌性較強。

他又指，該企手上的貨櫃製造訂單，尤其是冷箱和特種箱訂單一直「飽滿」，持續在正常生產狀態，次季更開始看到更多有關較細呎吋貨櫃的查詢，符合公司預期。

貨櫃船舶租賃業務方面，蔡磊透露，該企在公開市場上的合約一般在6至8年，今年並無任何貨櫃船舶租賃合約到期。至於潛在新船舶租賃合約，正洽談的項目約逾40個，隨着市場波動，其貨櫃船舶租金今年以來有所下滑，公司正密切關注此情況。他稱，該企正積極發展電動貨櫃船，其兩艘電動貨櫃船預期在今年第四季陸續下水營運，