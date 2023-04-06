科勒資本完成CCSRMB I集資　目標規模為15億人幣

國際私募資產二級市場投資公司科勒資本宣布，已完成「科勒資本私募二級市場第一期人民幣基金」(Coller Capital Secondaries RMB I Fund，簡稱「CCSRMB I」)集資，並獲得中國本土機構投資者支持，目標規模為15億元人民幣，也是該類別中首隻完成中國證券投資基金業協會(AMAC)備案的基金。

科勒資本首席投資官兼管理合夥人Jeremy Coller表示，是次推出首期人民幣私募二級市場投資基金，顯示公司對持續創新的追求，未來期待與中國的投資者和普通合夥人建立持久的關係。

通過設立人民幣基金，科勒可以為中國人民幣私募資本市場的投資者及普通合夥人提供流動性解決方案。科勒資本合夥人兼亞洲區負責人金俊皓指，推出首期人民幣基金後，公司將能夠參與中國人民幣私募市場投資，把握高質素的投資機會，又形容人民幣私募二級市場為亞洲私募資本行業帶來「激動人心的機遇」。

科勒資本北京辦公室總經理楊戰補充，科勒資本已在中國建立起了完備的本土團隊。很期待與新的中國機構投資夥伴展開合作，為人民幣市場的廣大有限合夥人與普通合夥人提供流動性解決方案。

科勒資本具私募二級市場專職投資團隊，在香港、北京與首爾均設有辦事處。