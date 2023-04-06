樓價指數按周微跌0.05%　新界西跌幅較大

中原城市領先指數CCL最新報168.27點，按周微跌約0.05%，是硅谷銀行倒閉後首周及滙豐減二手H按封頂息當周的市況。好淡消息同時出現，影響樓價短暫窄幅爭持。

近4周，CCL持續一周升一周跌，每個高位均比上一次高，而每個低位亦比上一次高，升幅多而跌幅小，走勢明顯反覆向上。整體樓價短期仍繼續向升未變，現時距離170點目標，相差1.73點或1.03%。4月7日至10日復活節長假期，對本港二手樓價的影響將於4月下旬公布的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.20點，按周升0.08%，連升4周共2.49%。CCL(中小型單位)報167.55點，按周微跌0.02%，連升6周後回軟。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)繼續企穩2022年10月水平。CCL(大型單位)報171.93點，按周跌0.17%。

四區方面，二升二跌，走勢各自反覆。九龍CCL_Mass報165.18點，按周升0.50%，連升4周共3.06%，指數重上2022年8月水平。新界東CCL_Mass報182.56點，按周升0.24%，連升2周共1.78%，指數重上2022年9月水平。港島CCL_Mass報170.89點，按周跌0.08%。新界西CCL_Mass報153.59點，按周跌0.48%，連升4周後回軟。