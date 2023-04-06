道期牛皮 金價穩守二千關 比特幣企2.7萬美元
2023年04月06日 16:22
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美匯指數報101.88；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.8795；美元兌日圓報131.28；歐元處1.0911；英鎊報1.2475。金價報2,016美元。布油報84.67美元，紐油報80.28美元。比特幣略回落至2.7萬美元。道指期貨升11點。
●市後關注點
-20:30 加拿大3月失業率；美國3月25日當周持續申請失業救濟人數；美國上周首次申領失業救濟人數
●港股在長假期前缺乏方向，恒生指數全日收報20,331點，升56點或0.28%。國企指數收報6,894點，升18點或0.27%；科技指數收報4,237點，升4點或0.1%，主板成交1,016億港元。金價逼近歷史高位，黃金相關股份有追捧，金貓銀貓飆25%；中國黃金升17.9%；靈寶黃金升13%；山東黃金升6.4%；紫金礦業升5.29%；招金礦業升4.05%；SPDR金ETF升1.58%。https://bit.ly/40JVbhx
●滬綜指收升不足1點，有色金屬股升1%。dhttps://bit.ly/3ZJWdsv
●IMF警告中美分歧損經濟，全球2%的GDP面臨風險。
●反擊美國！傳內地考慮限制稀土磁鐵技術出口。
●印度意外維持利率6.5厘不變，上調明年經濟預測。
●朱克伯格蟬聯全球U40白手興家富豪榜首。
●瑞士政府命令削減瑞信高管花紅，涉及金額逾5億。
●日本經濟大臣：全力資助Rapidus量產2納米晶片。
●內地3月財新服務業PMI升至57.8，創28個月新高。
●香港經濟：
-香港3月PMI報53.5，私企普遍看好經營前景。
-渣打上調香港今年GDP增長預測至3.6%。
-傳美團最快5月中攻港營運外賣業務，創全新品牌搶客。
-傳中港互換通已獲批，將在數月內啟動。
-工銀亞洲兩間分行試行7天營業， 配合跨境客需求。
●人手短缺！澳門逾千酒店客房空置，濠賭股偏軟。