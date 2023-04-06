【產經直播】港股長假後點行...？
2023年04月06日 16:40
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隔晚美股個別發展，港股長假期前夕(6日)走勢反覆，低開128點後，曾經跌最多175點，低見20,999點後，因3月份財新中國服務業PMI創28個月高位後止跌回升，最終收市升56點，報20,331點，成交1,016億元。美國就業數據遜於預期，經濟衰退陰霾影響下，對港股影響幾大？長假期期間，有咩因素要留意？
金礦股是市場焦點，市場憧憬聯儲局放緩加息，國際金價上揚，隔晚紐約期金每安士收市報2,035.6美元，刺激金礦股走勢亦省鏡，當中中國黃金(02099)更升17%，買黃金相關產品係不二之選？
科網股方面，有傳阿里巴巴(09988)將於下周二（11日）推出與AI有關「阿里大模型」，而AI股商湯(00020)亦傳將於下周發布與人工智能生成內容有關的大模型，兩者周四均做好，兩個硬碰硬邊個有睇頭？商湯有冇望上返招股價？
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