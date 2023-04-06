【產經直播】港股長假後點行...？

隔晚美股個別發展，港股長假期前夕(6日)走勢反覆，低開128點後，曾經跌最多175點，低見20,999點後，因3月份財新中國服務業PMI創28個月高位後止跌回升，最終收市升56點，報20,331點，成交1,016億元。美國就業數據遜於預期，經濟衰退陰霾影響下，對港股影響幾大？長假期期間，有咩因素要留意？

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