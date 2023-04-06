積金評級：3月MPF人均賺5800元　首季獲利9100元

積金評級公布，3月份強積金投資回報上升約2.53%，令第一季回報升至約4.06%，為2019年以來表現最好的首季。以469萬名強積金成員計，3月份及年初至今分別平均獲利約5,800元和9,100元。

積金評級指出，強積金雖在2月份出現投資虧損，但在3月份卻錄得約272億港元投資收益，並在2023年第一季累計錄得約427億港元投資收益。儘管歐洲和美國銀行業的憂慮影響全球市場，但強積金所有資產類別在3月份和年初至今都錄得正回報，美國股票基金和債券基金在第一季分別上升約7.59%和3.2%，分別是自2021年第四季和2016年第一季以來表現最佳的季度。

截至2023年3月底，強積金總資產約為1.108萬億港元，按月增長約2.9%，第一季增長約5.38%；即成員的平均帳戶結餘約為23.6萬港元，按月增長約6,700元，第一季增長約12,000元。

積金局回應指，留意到今年第一季強積金投資錄得正增長，重申強積金是跨越超過40年的長線儲蓄投資，制度設計穩健，可抵受經濟周期及金融市場波動所產生的影響。積金局提醒計劃成員保持分散投資，從而減低投資組合的風險。