英樓價連升3個月　按揭息下行帶動交投反彈

英國樓價連續3個月回升，蘇格蘭銀行旗下Halifax公布最新統計數據顯示，3月英國平均樓價為28.788萬英鎊(約282.4萬港元)，按月及按年分別升0.8%及1.6%。分析指出，英國樓價經歷去年底一輪跌勢之後，目前已經展現一定的韌性，近期的反彈主要受到按揭利率下行所帶動。

雖然樓市有初步回穩迹象，惟Halifax按揭總監Kim Kinnaird指出，當前樓價仍然較去年8月的高位低約2%；以按年增幅1.6%計算，是近3年半(2019年10月)以來最弱的增速。整體而言，她認為，數據反映2023年初英國的整體樓市表現相對穩定，並且與近期行業調查及數據一致。她又引述英倫銀行統計的數據指，按揭批核宗數為半年來首次錄得上升，交投開始反彈。

她解釋指，房地產交易改善，很大程度歸因於按揭利率下滑致供樓成本回落。雖然當前的利率仍遠高於過去10年的平均水平，但整體房地產市場的典型5年期固定利率，於過去數月回落逾100個點子。

薪酬續增支撐樓市

另外，勞動力市場依然強勁，英國1月份失業率處於3.7%的歷史低位，薪酬增長繼續保持強勁勢頭，同樣對樓市有支撐作用。Kinnaird坦言，要準確預測樓價的下一步走勢更加困難。雖然生活成本的增加繼續給個人財務帶來巨大壓力，但未來幾個月能源價格及整體通脹可能下跌，應該會為家庭預算提供更多空間，意味他們有更大的供樓負擔能力。

不過，考慮到短期內按揭貸款成本不太可能大幅降低，房地產市場的表現，將繼續反映出借貸成本上升和需求下降的新常態，預期今年整體樓市仍會放緩。