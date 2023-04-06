美孚新邨兩房843萬易手　50年前買入價僅買到4呎...

長情業主沽貨離場，荔枝角美孚新邨原裝兩房單位，原業主1972年僅以5萬元入市，日前以843萬元出貨，單位約51年間帳面升值約167.6倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原劉子峻透露， 鰂魚涌南豐新邨10座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，買賣雙方議價後以613.8萬元易手，呎價約15,698元，原業主於2013年6月以461萬元買入，持貨近10年帳面獲利152.8萬元，單位升值約33%。

●世紀21Q動力楊永健稱，東半山嘉苑B座頂層單位，實用面積約1,411方呎，三房間隔，連約1,000方呎天台，以3,470萬元沽出，呎價約23,592元，原業主於1976年以37萬元購入，持貨約47年帳面獲利3,433萬元，期內升值近93倍。

●美聯利元亨表示，薄扶林置富花園4座高層D室，實用面積約439方呎，兩房間隔，獲外地回流香港的夫婦客垂青，原業主最近期開價約668萬元，議價後約640萬元成交，呎價約14,579元。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰指，荔枝角美孚新邨2期百老匯街28號低層D室，實用面積約733方呎，原裝兩房連儲物房間隔，叫價約860萬元，本月初獲洽購，議價後售843萬元，呎價約11,501元，原業主1972年以5萬元買入，約51年帳賺約838萬元，期內升值約167.6倍。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道24號中層A室，實用面積約672方呎，三房間隔，望內街景，最初開價850萬元，現以828萬元成交，呎價約12,321元，新買家為同區換樓客。

●美聯李健暐稱，深水埗悅海軒中層B室，實用面積約420方呎，兩房間隔，今年開價680萬元放盤，減價67萬元或約10%，以613萬元易手，呎價約14,595元，原業主於2010年以248萬元購入，持貨超過12年帳面獲利365萬元，單位升值接近1.5倍。

●中原郭麗娟指，茶果嶺麗港城4月暫錄約兩宗成交，平均實用呎價約12,203元，包括14座中層D室，實用面積約687方呎，套三房間隔，望街景，放盤1個月，最初開價850萬元，最新以830萬元成交，呎價約12,082元。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳中心6座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望內園及海景，最初叫價約780萬元，零議價下售出，呎價約16,774元，新買家在區內搵樓已有3個月，打算買樓贈兒子用作婚後居所，睇樓後決定購入上址。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦豐苑F座高層12室，實用面積約532方呎，兩房間隔，享海景，放盤達兩年，未補價第二市場叫價450萬元，減價17萬元，以433萬元沽出，呎價約8,139元。

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城22座中層E室，實用面積約504方呎，三房間隔，原業主換樓，放售單位套現，以722萬元易手，呎價約14,325元，原業主於1998年以285萬元購入，帳面獲利437萬元，期內物業升值約1.53倍。

●世紀21奇豐偉康表示，粉嶺居屋欣盛苑D座高層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，望內園景，原先未補價第二市場叫價350萬元，放盤近1年，獲同區綠表客以333萬元承接，累減約5%，呎價約6,011元。

●中原王勤學指，元朗四季名園4月錄兩宗花園洋房成交，其中翠巒大道雙號屋，實用面積約930方呎，套三房間隔，附特大花園，開價1,100萬元，以1,090萬元沽出，呎價約11,720元，新買家為外區換樓客。

●美聯鍾家豪稱，荃灣區4月暫錄約21宗二手買賣，包括荃灣中心5座高層單位，實用面積約380方呎，兩房間隔，新買家為上車客，於區內上班，網上睇樓數日，睇樓後即入市，原先開價468萬元，議價31萬元，以455萬元成交，呎價約11,974元。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣海欣花園2座中層D室，實用面積約456方呎，兩房間隔，成交價663萬，呎價約14,539元，原業主於1998年以202.4萬元購入，持貨約25年帳面獲利460.6萬元，升值約2.3倍。

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