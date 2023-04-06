美股受壓　道指挫逾百點　就業數據遜預期

市場靜待美國非農就業數據出爐之際，上周的首次申領失業救濟人數多過預期。美股3大指數周四早段受壓，道指跌102點，報33,380點，標指跌17點，報4,072點；以科技股為主的納指跌85點，報11,911點。恒指夜期報20,308點，跌4點，低水23點。

專注再就業服務的機構Chanllenger報告顯示，首季度美國企業裁員數目達到27.04萬人，較去年同期增加近4倍，亦是自3年來同季度最高。市場亦關注即將公布的3月非農就業數據及失業率，料可為美國經濟軌迹帶來更多啟示，亦可能會影響聯儲局的貨幣政策決定。

美國國債孳息率曲線向來被視為神準的經濟前瞻指標，每當債息曲線出現「倒掛」現象，即短息高過長息時，往往預示經濟會在一定時間內步入衰退。最早進行債息方面的研究、被譽為「債息曲線之父」的著名經濟學家哈維(Campbell Harvey)警告，當前已經嚴重倒掛的債息曲線，反映美國經濟可能會步入深度衰退之中。

事實上，哈維最新的說法與此前的觀點有出入。他於今年初曾表示，債息與經濟之間的關聯或許已被市場所扭曲。不過，他最近又突然「轉軚」，認為債息倒掛能夠預示衰退，並指聯儲局不斷加息的做法正在「玩火」。

個股方面，大型零售商Costco公布，截至4月2日止5個星期的同店銷售按年跌1.1%，其中網上銷售更大跌12.7%；惟整體淨銷售額則按年升0.5%至217.1億美元。Costco股價早段曾跌3.26%。

繼ChatGPT引發全球人工智能(AI)熱潮後，除了智能聊天機械人得到關注外，生產圖像的AI技術亦陸續獲更多公司應用。Facebook母公司Meta表示擬將商用化，利用相關技術協助客戶生成廣告圖像，預期今年底前推出。另外，微軟亦打算擴大AI的應用，該公司的廣告及網絡服務主管Mikhail Parakhin宣布，已經在Edge網頁瀏覽器中加人圖像生成功能的試用，用戶可通過文字生成圖像，並加到電郵及其他文件當中。Meta股價跌1.13%，微軟跌0.55%。