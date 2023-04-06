白石角新盤最快下周公布樓書　紅磡項目單日沽13伙

復活節期假將至，新盤的軟銷攻勢未停歇。計劃月內展開銷售的大埔白石角，最快下周公布樓書及向傳媒開放示範單位。紅磡新盤單日沽出13伙，吸金逾7,700萬元。

●大埔白石角University Hill示範單位預計下周曝光

●西南九龍維港滙II四房2,838萬元成交

●大埔林海山城三房連花園戶呎價約15,925元

●元朗Grand YOHO系列單日沽5伙

另同系的Grand YOHO第一期亦以1,056.18萬元售出第10座41樓A室兩房戶，按單位實用面積537方呎計，呎價約19,668元，買家享金額相等於樓價12%的付清樓價現金回贈。

●何文田芳菲加推37伙 下周一賣1伙

協成行旗下何文田芳菲，周四(7日)上載價單2號，提供37伙，折實平均呎價約27,363元。新價單包括9伙一房戶及28伙兩房戶，實用面積由286至481方呎，折實價781.5萬至1,399.4萬元，折實呎價由23,530至31,413元。項目同日公布最新銷售安排，落實下周一(10日)以先到先得形式發售1伙兩房戶，為7樓A室，折實價1,131.8萬元，折實呎價23,530元。

●紅磡必嘉坊．迎匯單日沽13伙 吸金逾7,700萬元

●何文田站瑜一第1C期三房呎價約29,764元

華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，最新售出5B座12樓A室三房戶，成交價為1,952.54萬元，按單位實用面積656方呎計，呎價約29,764元。

●將軍澳海茵莊園累沽約700伙

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna連平台戶呎價約17,708元

●大埔雲滙第2期下周一招標賣1伙三房戶

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄443宗終止交易