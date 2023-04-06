白石角新盤最快下周公布樓書 紅磡項目單日沽13伙
2023年04月06日 22:02
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復活節期假將至，新盤的軟銷攻勢未停歇。計劃月內展開銷售的大埔白石角，最快下周公布樓書及向傳媒開放示範單位。紅磡新盤單日沽出13伙，吸金逾7,700萬元。
●大埔白石角University Hill示範單位預計下周曝光
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill，周四(6日)公布與一田超市合作，為住戶提供購物折扣優惠。新地代理總經理胡致遠表示，該盤基座設有2.3萬方呎的商店街「SILICON LANE」，將設超市、餐廳及便利店等，亦有機會引入教育機構及寵物美容商店。他續指，項目的樓書及模型更新工作全速展開，部署最快下周公布樓書及向傳媒開放示範單位。
●西南九龍維港滙II四房2,838萬元成交
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周四(6日)售出第2座7樓A室，實用面積1,001方呎，四房連多功能房間隔，成交價2,838萬元，呎價約28,352元。
●大埔林海山城三房連花園戶呎價約15,925元
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周四(6日)透過招標錄得本月首宗成交。項目的9座地下D室，為實用面積1,078方呎，三房連工作間間隔，連139方呎花園，以1,716.7萬元成交，呎價約15,925元。資料顯示，上述買家採用90天現金付款計劃入市。而該盤由去年8月開售至今，累沽約19伙，吸金逾4.8億元。
●元朗Grand YOHO系列單日沽5伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周四(6日)連錄4宗成交，單日吸金4,607.28萬元。上述包括1伙兩房戶及3伙三房戶，成交價介乎997.2萬至1,208.16萬元，成交呎價為18,535至19,056元。上述買家可享有相等於樓價的5%「印花稅直送」優惠及介乎1.2%至6.2%的特別現金回贈。
另同系的Grand YOHO第一期亦以1,056.18萬元售出第10座41樓A室兩房戶，按單位實用面積537方呎計，呎價約19,668元，買家享金額相等於樓價12%的付清樓價現金回贈。
●何文田芳菲加推37伙 下周一賣1伙
協成行旗下何文田芳菲，周四(7日)上載價單2號，提供37伙，折實平均呎價約27,363元。新價單包括9伙一房戶及28伙兩房戶，實用面積由286至481方呎，折實價781.5萬至1,399.4萬元，折實呎價由23,530至31,413元。項目同日公布最新銷售安排，落實下周一(10日)以先到先得形式發售1伙兩房戶，為7樓A室，折實價1,131.8萬元，折實呎價23,530元。
●紅磡必嘉坊．迎匯單日沽13伙 吸金逾7,700萬元
恒基地產(00012)旗下的紅磡必嘉坊．迎匯，周四(6日)發售43伙一房戶。據悉，項目即日沽出約13伙，總成交額逾7,700萬元。當中，是日成交價及呎價最高單位為19樓K室，實用面積374方呎，以849萬元成交，呎價約22,701元。
●何文田站瑜一第1C期三房呎價約29,764元
華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，最新售出5B座12樓A室三房戶，成交價為1,952.54萬元，按單位實用面積656方呎計，呎價約29,764元。
●將軍澳海茵莊園累沽約700伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周四(6日)公布由開售至今已累售約700伙，套現約42億元。該公司市務及銷售部助理總經理陳淑芳指，項目周六(8日)將招標出售8伙連平台特色戶，實用面積由183至265方呎。為配合項目銷售部署，樓盤與香港置業及經絡按揭轉介為買家提供「高成數高回贈按揭計劃」。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna連平台戶呎價約17,708元
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，最新以455.1萬元售出8A座1樓D室，實用面積257方呎，連102方呎平台，呎價約17,708元。
●大埔雲滙第2期下周一招標賣1伙三房戶
新鴻基地產(00016)旗下大埔雲滙第2期，上載最新銷售安排，將於下周一招標發售第11座19樓A1室，為實用面積830方呎的三房連儲物室單位。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄443宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得約443宗終止買賣個案，佔成交量845宗約52%，而涉及總成交金額逾66.8億元。當中，第1A座8樓E室，為實用面積475方呎的兩房戶，原本於2021年6月以955.4萬元沽出，當時呎價約20,114元，惟交易已於周四(6日)終止。