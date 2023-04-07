【東方日報產評】經濟佔比續提升　華服務業上新階

環顧國際形勢發展，中美矛盾已演變成長期經濟爭霸戰。過去中國經濟高度依賴的外部貿易，但這經營環境未來只會惡化，難有大改善。幸而中國服務業持續發展，有助吸納製造業轉型升級下釋放的勞動力之餘，亦可帶動其他產業效率提升及吸引外資來華，為經濟帶來「韌性」，未來在推動經濟增長方面將擔當更重要的角色。

過去中國被冠以「世界工廠」之名，成就全球最完善的製造業產業鏈。問題是數碼經濟下，製造業升級改造，與科技融合成大趨勢，偏偏中美博弈，科技戰成主戰場，美國推出《晶片法案》全面圍堵中國，封鎖對華高端晶片及設備供應之餘，更設法禁止資金及人才來華發展，頓令過去依賴外來技術的中國製造業陷困，即使國家全面增加投入加速晶片國產化及推動技術自主，始終需時間才能見成效，加上歐美經濟衰退風險增加，意味外部需求打折，可預期中國製造業將會面臨艱難期。

不過，中國經濟的韌性來源之一，就是極待全面發揮的服務業潛力。服務業的範疇甚廣，涉及高科技、倉儲、金融、電商、文化、旅遊服務等行業，服務業對中國經濟的佔比提升，有助抵銷外貿衝擊；且服務業對勞動力吸納能力更強，減少製造業轉型對就業市場的影響，尤其是在「互聯網+」的創業潮流下「大眾創業」，為民營經濟注入增長動力。

隨着中國不斷開放服務業，自貿試驗區及服務外包示範城市數目增加，且金融服務業提速對外開放，結合網絡化、數碼化、智能化等發展，正重塑服務業的生態和貿易形態，踏上新的發展台階。在服務貿易方面，龐大的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)貿易群，正是中國服務貿易更上層樓的重要基礎。

這些年中國富起來，不少企業都走出去，收購海外資產，在海外設廠；大量中國居民到海外消費，外資品牌爭相進入內地市場這「金礦」掘金，可見中國經濟進步，惠及全球經濟。未來的變化，乃隨着中國服務業升級轉型，將會更好服務本地消費需要，並將中國服務業品牌推往國際市場，賺取外匯，而在服務業的外資准入門檻隨市場開放而下降，高增長前景將吸引更多外資來華發展，帶動投資和就業。中國服務業佔經濟比重將會持續上升，並為人民幣國際化提速帶來推動力。

過去在內地消費者眼中，凡是「老外」的商品與服務都是信心保證，近年這觀點已逐漸改變，皆因中國的商品與服務水平提升，與海外水平差距拉近。美國是要堅持推動與中國脫鈎，意味未來圍繞商品製造與服務都會呈半球化趨勢發展，從而衍生出兩個不同的市場。中國非但要鞏固「中國製造」行銷境內外的優勢，也得致力於加強「中國服務」在國際上的影響力，搶奪全球中高端價值鏈的市佔率。

當然得補充的是，中國要實現這個目標，不能光靠喊口號，首要着力確保服務朝高質量水平發展，並完善市場法規及監管，交出大國應有的服務實力水平，始能贏得世界服務使用者的信任，為往後的經濟發展開創新天地。