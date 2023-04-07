鄧聲興：華半導體市場醞釀大洗牌

幾年前中美開始貿易戰，發展至今已蔓延至中美科技戰，而當中的主戰場停留在半導體，市場亦稱為「晶片大戰」。隨着國家互聯網信息辦公室對美光科技（Micron）半導體產品實施網絡安全審查，中美科技戰顯然升級。消息刺激國產晶片股受捧，因為美光的營業額中約有10%來自內地市場，若其失去10%收入，意味內地晶片市場擴闊，加上隨ChatGPT普及，市場對人工智能（AI）需求急增，國產晶片股充滿想像空間。

上月底，網信辦發布的公吿顯示，將對美光在華銷售產品啟動網絡安全審查。內地政府聲明表示，審查旨在保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全。其後，美光發聲明回應，正在與網信辦就此審查進行溝通，強調公司「正在充分合作。美光致力於以毫不妥協的誠信開展所有業務，信守產品的安全性和對客戶的承諾。」

事實上，美國於年前以內地對科技的使用對國家安全構成威脅為由，將眾多內地科企列入黑名單，又採取措施限制內地獲得先進處理器。同時禁止美國公民參與內地晶片行業。另外，美國更呼籲其他國家加入其限制內地獲得先進晶片技術。其中日本表示將擴大對23類尖端晶片製造技術的出口限制。

究竟半導體潛在市場有多大？市場數據指，去年全球半導體產值將逾6,000億美元，支撐下游年產值幾萬億美元的各類電子產品，以及年產值幾十萬億美元的數碼經濟。據統計，一美元半導體產品拉動了全球100美元的國內生產總值（GDP）。若是國產晶片能奪回市場份額，並成為該領域的超級大國，對推動內地GDP有着強大幫助。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興

（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）