今年預測最準分析師加入唱淡　美元下半年睇貶半成

日前有投資者估計美元明年中會下跌一成或以上，再有專家唱淡美元前景。外媒報道，被稱為今年預測最準的分析師、MPS首席策略師Luca Mannucci預測，美元兌其他貨幣在今年下半年，可能貶值達5%。今年以來，美匯指數已累積下跌約1.6%。

Mannucci解釋，聯儲局因應對通脹而採取激進加息舉措，以及近期銀行業危機持續構成風險，美國經濟會被陷入衰退。該行預計，隨着貨幣政策收緊拖累，美國經濟衰退將在年底前發生。他同時警告，數家美國地區性銀行倒閉和瑞信集團事件等，也會導致信貸狀況收緊，從而損害經濟。

本周美國經濟數據降溫，市場對經濟衰退的憂慮重燃。Mannucci表示，聯儲局可能只會再加息0.25厘，但歐洲央行可能選擇至少再加息兩次，每次各0.25厘。在這個情景下，美元在未來數月兌歐元恐下跌約3%。

他又認為，日本央行最終將放鬆殖利率曲線控制，美元兌日圓年底前預計將跌落120水平；目前匯率企131.6左右。

提出「美元微笑理論」(dollar smile theory)的知名投資者Stephen Jen日前表示，認為隨着通脹降溫，聯儲局可能在2023年減息，屆時將導致美元貶值；預期至2024年年中，美元恐貶值10至15%。