電動車市場競爭白熱化　特斯拉年內3次減價求生

面對全球電動車市場增速放緩，電動車龍頭生產商特斯拉(Tesla)再宣布下調電動車價格。據公司美國官網顯示，今次旗下不同在售車款的減幅介乎2%至6%，連新推的入門級Model Y AWD車型，售價亦僅由4.99萬美元起。

特斯拉早於今年一月已割價求生，再於3月減價，務求刺激疲弱的市場需求，今次是特斯拉年內第3次出手。行政總裁馬斯克早已表明，面對利率上升和可能出現的經濟衰退情況，公司願意犠牲盈利能力而保持銷售增長。

以特斯拉旗下Model X Plaid車型為例，由年初至今減價幅度達3.4萬美元，或24.46%。因此，幾乎所有傳統車企、造車新勢力不得不捲入這場減價戰，而特斯拉不到兩周內發布的最新財報，可能反映出投資者較擔心的利潤率問題。

日系汽車龍頭方面，豐田汽車在電動車領域上未懼相對落後的步伐，明確表態計劃在2026年前推出10款新的純電動汽車(BEV)，以達到銷量增至150萬輛的野心；又指將成立一個全新專責部門，專注於下一代純電動汽車。豐田汽車新任社長佐藤恆治表示，公司將加快電池電動車的發展，但亦提到混合動力車仍將是業務的重要支柱。

另邊廂，據上海有色網最新報價顯示，電池級碳酸鋰昨下跌5,000元人民幣(下同)，報每噸21萬元，創逾一年新低，連跌49日；年初以來累計跌幅已近六成。