1周10大驚奇︰經濟危機四伏　美股業績期恐「見光死」

經歷一輪銀行業倒閉危機後，美國股市展現出「反地心吸力」的特質，近日接連收復失地，追蹤大型納指成分股表現的「納斯達克100指數」，更一度自低位反彈逾兩成，進入所謂「技術性牛市」。不過，這種虛假的繁榮很可能迎來終結，皆因隨着本周業績期的來到，許多企業放榜後隨時「見光死」！

【1、今年首季美國企業盈利恐跌7% 兩年半最差】

高盛研究報告指出，首季度標準普爾500指數成分股公司每股盈利料較去年同期減少7%，創下2020年第三季度以來的最大跌幅，並將令美股處於盈利周期的低點，該行預計只有三個行業——能源、工業和非必需消費品——的利潤率將有所提高，大多數其他行業的利潤率萎縮幅度將超過2個百分點。

高盛Lily Calcagnini和David Kostin等策略師預期，利潤率的大幅收縮將在很大程度上抵銷第一季度銷售額溫和增長帶來的積極影響。

很多投資者眼中，第一季度美國企業的業績尤其重要，因為這將成為他們判斷美國經濟是否放緩的重要依據，以及企業在利率上升、銀行系統遭遇壓力和需求放緩等不利因素的影響下如何積極應對。

此外，高盛認為，與大公司相比，小公司的盈利更有可能受到金融部門動盪的影響，因為它們對宏觀經濟更加敏感，並且對地區銀行的敞口更大。儘管高盛預測美國銀行業收入將按年增長11%，但同時提醒行業的不確定性增加，投資者應密切關注未來動向。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson上周表示，銀行業的動盪導致上市公司的盈利指引看起來過高，這可能會讓美股面臨大幅下跌的風險。

Wilson認為，今年迄今為止，企業盈利下滑的速度將和上兩個季度持平，表明利潤周期尚未探底。他還補充道，現在市場預計今年下半年企業利潤將大幅回升，可見通脹上升對利潤率的威脅「仍未得到充分認識」。

對美股持悲觀態度的還有摩根大通策略師Mislav Matejka。他的團隊認為，第一季度可能是今年美股的「高點」。該團隊預計在美國聯儲局發出減息訊號之前，「股市的風險回報不會出現根本性改善」。

【2、Google削福利 狠如金融海嘯】

過去多年美國大肆印鈔的「清算」陸續降臨，就在華爾街大行的舵手預警美國的銀行危機幾年內「餘波不斷」之際，大型科企「縮皮」消息接二連三，更要收斂一向舒適寫意的工作環境，就如包括爭議不斷、搜尋器業務霸主地位正受威脅的Google，財務總監波拉特甚至以2008年金融海嘯來對比今次「大刀闊斧好幾年」(Big, multi-year efforts)的行動。

比照「2008年」並非誇張，事關Google母企Alphabet去年收入僅增長9.78%，為2009年即金融海嘯翌年後最慢；去年純利更加倒退21.12%，為5年來首跌，原因包括總開支上漲16.24%，其中一般及行政部分上漲16.38%。

之前已經有報道指出，1月狠炒過萬人的Google拒絕為被炒員工的產假和病假支薪，據報這次更進一步，比較「極端」的有近幾個星期把擺放在多個印刷點的釘書機和膠紙集中起來在接待處供應，員工要用就走去向接待處的同事借用。

其他要改的「洗腳唔抹腳」作風，還有「改變設備替換的頻率」，例如暫停更新手提電腦、座枱電腦和顯示屏；不是工程師的員工就只會獲配Google的Chromebook，不像之前那樣有包括MacBook等多種手提電腦可以選擇；若然公司已經提供手機，員工就不得要求再買。

就近年很多人居家辦公，波拉特指，這令公司「周一焗了太多鬆餅……GBuses(內部巴士)只有一名乘客，周五明明很多人居家辦公也照開瑜伽班」，之後可能周一和周五停開咖啡廳，以及關掉一些使用率不足的場所。

市傳蘋果公司(Apple Inc.)亦準備縮編企業零售團隊，涉及負責全球各地門店建造和維修的員工，即使具體人數勢必很少，比起Google鬆手很多，也算是科企對抗經濟前景不明朗和消費開支呆滯一個縮影。

【3、安永︰美國經濟年中恐陷衰退】

國際知名會計與諮詢機構安永的全球戰略諮詢部門(EY-Parthenon)首席經濟學家Gregory Daco警告，美國近期銀行業危機之後的一系列負面因素將在未來幾個月拖累經濟。

他在的一份研究報告中明確寫道「美國經濟狀況不佳」，並且提到了幾個不利因素，例如頑固高通脹、高利率以及企業和消費者可獲得的貸款減少，並補充說「經濟在情況好轉之前可能會變得更糟」。

安永將維持此前預測不變，即今年年中起美國將會出現衰退，關鍵因素是消費狀況不佳。

過去一年，即使面對40年來最高的通貨膨脹率和最快速度的加息，美國人的消費依舊強勁，這一點提振了經濟，僅消費支出一項就佔了美國國內生產總值(GDP)的近70%。不過Daco稱，最近幾周的消費出現「明顯降溫」，他相信這種情況將延續今年一整年。

【4、摩通CEO︰銀行危機加劇衰退機率】

華爾街大行的舵手亦警告衰退風險。摩根大通行政總裁戴蒙表示，最近兩家銀行倒閉引發的危機加劇了美國經濟衰退的可能性。

戴蒙表示，最近圍繞金融體系的動盪是美國經濟衰退時面臨的「另一個負擔」，雖然銀行業混亂不會「必然導致經濟衰退」，但會加劇經濟衰退的可能性。

報道稱，戴蒙的言論基於其致摩根大通股東年度信函中的評估，他在信中承認銀行業危機「已明顯改變市場預期 」，危機已導致金融收緊，以及銷售行業發展的不明朗態勢。

【5、IMF︰全球經濟增長瀕腰斬】

美國作為全球最大的經濟體，其經濟轉弱勢必會傳導致其他地區。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃在春季年會前的記者會上演講稱，預計今年全球經濟增長將不到3%。

由於新冠大流行和俄烏衝突，去年全球經濟增長近乎「腰斬」，從一年前的6.1%放緩至3.4%。而這種低迷的情況將延續，未來5年的增長率都將保持在3%左右，遠低於過去20年3.8%的平均水平，同時也是該機構自1990年以來最低的中期增長預測。

【6、研究：美國80%工種恐受AI衝擊 收入愈高愈危險】

除了面對經濟不景氣外，打工仔亦要擔心可能被人工智能(AI)搶去飯碗。開發ChatGPT的OpenAI，早前公布了一篇研究報告，估計ChatGPT和使用該程序構建的未來應用可能影響美國大約19%的工作崗位，和他們至少50%的工作任務，並發現80%的美國勞動力至少有10%的工作任務在某種程度上將受到ChatGPT的影響。

該研究顯示，像GPT-4這樣的大型語言模型(LLM)影響可能是無處不在的。此外，工資較高的工作，或需執行好多基於軟件的任務，會面臨更多來自人工智能聊天機械人的潛在影響。受影響最大的職業包括翻譯工作者、作家、數學家、記者、財務工作者及區塊鏈工程師等。

該研究還按行業細分了ChatGPT的影響。數據處理託管、出版業等行業最有可能受到影響。相比之下，體力勞動較多的行業如食品、林業、社會援助等受到的潛在影響最小。

【7、三星上季營業利潤大跌96%】

經濟不景氣之下，作為全球經濟晴雨表的半導體行業，亦陷入周期的低谷。三星電子公布初步數據，由於晶片供應過剩加劇，全球經濟放緩令買家減少購買，第一季度營業利潤按年暴跌96%，創2009年金融危機以來最低。

數據顯示，首季營業利潤為6,000億韓圜，分析師預估均值為1.45萬億韓圜。銷售額降至63萬億韓圜，也低於分析師預期的64.57萬億韓圜。與此同時，三星去年底庫存激增至52.2萬億韓圜。

【8、日本撲殺9%蛋雞 缺蛋潮恐持續】

日本傳報道，該國本季已撲殺約1,740萬隻雞等禽鳥，被撲殺蛋雞數量佔日本全境飼養數量約9%。

蛋雞遭大量撲殺，令作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤連續兩個月突破300日圓，分別是今年2月平均327日圓(19.36港元)及3月平均343日圓(20.31港元)。

為防禽流感疫情蔓延，地方政府及養雞農都採取掩埋死亡雞隻等方式處理，但本季向政府通報爆發禽流感的26道縣內，有16道縣發生例如掘土出水，令原本預設作為掩埋地的土地無法使用等問題。亦由於撲殺雞隻數量比起地方政府預期多，執行上遭遇難題。

【9、擲156億撈底阿達尼 新興市投資界大佬：5年內回報翻倍】

外媒報道，美國投資公司GQG Partners上月買入陷困的印度阿達尼集團(Adani Group)近20億美元(約156億港元)股份。阿達尼遭沽空機構狙擊後，市值蒸發1,500多億美元。不過，GQG的投資總監、新興市場投資界最知名人物之一Rajiv Jain最新大膽預言，這筆投資的回報率將超過100%！

Jain接受外媒訪問時表示，這些股票未來5年內可能會成為「翻倍股」(multibagger)。翻倍股一詞源自共同基金經理Peter Lynch首創的術語「十年十倍」(tenbagger)。

沽空機構對阿達尼的指控並沒有嚇怕Jain。這位資深投資者本身是印度裔，但在美國佛州勞德代爾堡(Fort Lauderdale)工作。

Jain表示，阿達尼集團的價值在於其資產。他特別指出，阿達尼的煤礦資產、其數據中心，以及其擁有孟買繁忙國際機場的多數股權都顯示業務健康。Jain又指，機場本身的價值可能比這家公司還要高，僅機場的土地就橫跨亞洲一些最昂貴城市房地產。

GQG Partners擁有多元化投資組合，管理超過900億美元資金，投資於石油、煙草和銀行等行業。Jain指，在沽空機構Hindenburg Research之前發表報告狙擊阿達尼後，他沒有被嚇到。今年3月，GQG從一家家族信託基金手中收購阿達尼旗下4家公司的股份。Jain又指，Hindenburg Research的報告讀起來就像一份10年前的報紙，又指自己在30年投資生涯中，仍未遇到一家完美的公司。

【10、全球央行首2月掃金量逾十年最勁 今年步伐料持續】

世界黃金協會(WGC)最新數據顯示，今年首2個月，全球央行黃金淨購買量為125噸，是自2010年以來最強勁的年度開局。

單計2月，全球央行黃金儲備增加52噸，是連續第11個月淨買入黃金。全球央行中，中國人民銀行是2月份的最大買家，黃金儲備增加24.9噸；據悉為連續4個月購買黃金。

WGC預計，全球央行的淨黃金購買將持續到2023年，新興市場銀行對黃金的配置仍相對不足。

2022年，全球央行黃金總購買量為1,136噸，這是自1950年以來的最高淨購買水平。WGC分析，央行購買黃金的背後有兩個主要驅動因素，包括是應對危機時期的表現及作為長期保值的之用。