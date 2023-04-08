金融界大佬警告：樓市崩潰慘劇恐重演　威力達金融海嘯四分一

外媒報道，曾準確預測2007年次按貸危機而做淡的投資者Dave Burt警告，世人忽視的氣候風險，恐導致樓市崩潰的慘劇重演，衝擊威力更恐達到金融海嘯的四分之一！另外，外媒發表研究指，由於未計入洪水風險，美國樓價可能被高估約2,000億美元(約1.56萬億港元)。

Burt現時掌舵的投資研究公司DeltaTerra Capital，目標是協助客戶管理氣候風險。他最新認為，氣候風險可能導致樓市崩潰的歷史重演，由於洪水風險，美國20%住宅面對錯誤定價(mispricing)的問題，一旦成真，全球金融危機期間樓價大幅修正的現象可能再度發生。

Burt指出，認為重新定價問題的規模及影響程度，恐有金融危機的四分之一，受影響的社區將面臨非常具破壞性的後果。他表示，由於買家置業時無足夠的氣候風險資訊以作參考，家庭隨時在一夜之間損失大部分財產。他強調，與美國樓市相關的氣候風險不只是國內問題，而是全球面臨的一個重大問題。

回顧Burt威水史，他在2008年金融海嘯期間於投資公司Cornwall Capital擔任顧問，在次按危機爆發前出手做淡，成功勁賺8,000萬美元。此外，他又曾幫助暢銷書《沽注一擲》(The Big Short)書中兩位主角的原型人物與按揭市場對賭，早着先機預測2008年金融危機，使他們賺得幾百萬美元。