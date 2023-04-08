【錢夫人巡舖】「獎」息好過罰手續費！活期存息更勝定存...

高存息環境曇花一現，普遍港元定存息率回調至3厘水平。有銀行則另闢新徑，「與其罰款不如獎息」，推累進式存款利厘優惠，即每個月上調息率，以「鼓勵」存戶將資金鎖定帳戶；享有高於活期存款的利率之餘，亦有較佳的靈活性。不過，作為一個普通的投資者，這類型「累進存息」到底划唔划算？今期錢夫人同大家拆解一下！

「累進存息」的佼佼者必然是渣打銀行的「馬拉松活期存款」，最高階段的年利率達5厘；途徑包括親臨分行或使用網上銀行，起存額為新資金1萬港元，優惠期至本月29日。詳情如下：

第一階段︰由開戶日至2023年5月31日，年利率2.2厘。

第二階段︰2023年6月1至7月2日，年利率4厘。

第三階段︰2023年7月3日至31日，年利率5厘。

錢夫人用計數機計吓先，若以1萬元開戶，存滿3個月則可有約93.3元，即3個月的存息共有約3.73厘；甚至乎高過好多3個月的定存息口，認真不錯！

信銀國際亦有一個相似的計劃名為「大富翁存款」，登記其由即日起至28日，新客戶起存額為1萬元，上限1,000萬元。詳情如下：

第一階段︰由開戶日至2023年5月31日，年利率1.48厘。

第二階段︰2023年6月1至7月2日，年利率1.58厘。

第三階段︰2023年7月3日至31日，年利率7.28厘。

即全期平均息口約為3.44厘，僅低於該行的3個月定存息3.5厘，不過考慮到「大富翁存款」為活期存款，則較一般定存有更多彈性。

長息方面，考慮到歐美銀行危機持續醞釀，甚至有市場預期聯儲局最快年底前開始減息，普遍12個月港元定存息降至3厘水平。南商銀行則以3.7厘跑出，一般客戶使用新資金，起存額為10萬元；若「南商理財」客戶使用100萬元以上資金開納定存，息口更高達3.8厘。而富邦銀行12個月定存亦有3.7厘，不過起存額則增加至新資金50萬元，使用手機銀行申請。