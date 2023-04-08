黑田東彥卸任日央行行長　稱當地接近實現通脹目標

外媒報道，黑田東彥周五(7日)最後一次以日本央行行長的身份對外發表講話，為長達10年的任期畫上句號。黑田在任期間為市場帶來不少「驚」喜，並一改日央行以往被指行動太少且太遲的形象。

黑田對其目標最終未有實現表示遺憾，但表示實現價格穩定增長的可能性更高。「實現2%穩定價格目標的時間現時愈來愈近，圍繞價格的規範正在發生變化。」

在長達一小時的新聞發布會上，黑田回顧他執掌的時光，包括對前首相安倍晉三的回憶，以及對其繼任人及長期朋友、新任央行行長植田和男的期望。雖然承認2%穩定通脹目標從未實現，但黑田的信息似乎至少顯出，央行目前更接近實現目標。

SMBC日興證券首席市場經濟學家Yoshimasa Maruyama表示，黑田堅持他之前所說的話，言論並不令人意外，他嘗試不提供任何政策暗示，以免對植田帶來束縛，讓繼任人可以不受任何限制地展開任期。

日本推行超寬鬆貨幣政策多時，黑田表示，大規模刺激措施已成功使國家擺脫15年的通縮困境。然而，他未完成帶領日本退出超寬鬆貨幣政策的使命，而現時這個任務將落在植田身上。

對於通脹走勢，黑田表示，預計在本財年中期，通脹率將慢慢回落至2%以下，仍有可能實現這一個目標。

在黑田的領導下，日央行在全球金融市場的影響力有所增加，在其他全球央行紛紛加息抗擊通脹後，日央行現時被視為低利率的最後支柱。黑田奉行的最低利率令日圓挫至32年來最低，加重家庭生活成本並引起批評。此外，日央行之前又調整孳息率曲線控制(YCC)政策。儘管如此，黑田周五否認其監督的任何政策都是想為市場帶來「驚」喜。

當被問及離任後的計劃時，黑田表示正在考慮擔任教職，想考慮在某個地方的大學教書，又謂自己已經78歲，所以無意從事任何類型全職工作。