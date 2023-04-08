致富智庫：父母退休點算好？預早籌劃理財6件事輕鬆唔使愁

人人都會經歷退休，對於在社會工作多年的打工仔，家中父母或開始年屆退休之齡，部分心思細密的雙親早在自己年輕時已懂得未雨綢繆，為日後退休做好準備。面對現化人愈來愈長壽及物價高漲的年代，作為子女的你，在理財方面其實也可行多一步，一併為父母籌謀打算，讓他們安享無憂生活之餘，亦有助減輕個人負擔，以下6個可行方法供大家參考。

【1、為父母退休生活制定預算】

香港財務策劃師學會《港人退休真實開支調查》顯示，香港退休人士每月平均支出達11,453港元，中位數為9,995元，當中有10%退休人士每月支出超過2萬元。可見金額基本上等同一份工作的月薪，故子女宜仔細衡量父母退休後每月所需支出，了解他們的生活及消費習慣，並針對性地運用儲蓄及被動收入，應付生活需要。

本身較豐裕的爸媽可能擁有涉及股票或物業的巨額投資，當退休時得以賺取回報過活。然而，家境一般的父母退休後可能只剩下少許退休金或積蓄等，但他們往後的生活開支並不少，除了平日衣食住行的使費外，出外旅遊、與朋友聚餐的次數可能多了，又或者參加不同類型的興趣班，變相令開支增多，更重要的是萬一父母不幸患病，以目前醫療開支隨時幾何級數上升，涉及使費可大可小。

因此，子女們在協助父母策劃退休大計時，宜按照兩老的生活習慣去制定每月預算。父母在退休前可能有份長工，並能賺取穩定收入，應付日常開支，不過當他們退休時，收入大減，因此不宜「大花筒」，要做到應使則使。

【2、規劃父母退休後的被動收入】

父母退休後手上如有一筆資金，子女可助父母把積蓄分成兩大部分，一份用來日常生活使費，一份用作投資以賺取被動收入。

如果兩老退休後如再無打工，無主動收入，投資策略上不宜太進取，應傾向保守，較穩陣的投資產品包括港元定期存款、高息藍籌股、高息ETF及貨幣基金等。

再者，父母可考慮提取強積金及保險現金價值以應付需要，參與年金計劃也可令年長父母享有固定收入，應對長壽風險。政府多年前推出香港年金，入場費僅5萬元，上限是100萬元，不設資產審查，門檻亦不算高。

身家較為豐厚的爸媽退休可謂「唔使愁」，尤其手上「有幾層樓收租」，每月收入不成問題。此外，以磚頭換長糧的安老按揭亦是另一選擇，父母可以把物業作抵押獲取安老按揭貸款，然後可以每月收取定額年金。不過，這類按揭在香港未算流行，大多數父母都傾向把物業一代傳一代，甚至「細屋換大屋」，讓子女有個安樂窩。

【3、合資格者可領取社會福利】

如父母本身符合資格申請高齡津貼等計劃，子女應該代為申請，以便每月有穩定資金幫助應付日常生活使費。高齡津貼(俗稱生果金)是社會福利署為70歲或以上長者，每月提供的現金津貼，申請人不需通過入息審查，由2023年2月1日起，高齡津貼每月金額為1,570元。此外，社會上的長者卡、醫療券、兩蚊搭車優惠等福利也應及早申請並加以善用，以節省開支。

【4、兄弟姐妹共同分擔家用】

在現今物價高昂的年代，父母退休後手上的儲蓄，就算連同被動收入及社會津貼等，財政狀況可能仍「掹掹緊」，不足以應付生活需要，此時子女的家用就成為兩老的重要支持，如家庭中有多名兄弟姊妹，由於各人的負擔能力都不相同，便應商量如何合力供養退休父母，例如每名子女每月應向二人繳付多少家用，如此及早商討供養問題，除可避免出現爭拗，傷害彼此感情，亦減低對父母退休生活的影響。

【5、子女宜增加個人被動收入】

如果子女要供養退休父母，個人開支勢必增加，倘自己尚有囝囡要供書教學，所面對的財政負擔一點也不輕，因此身為子女的你除了要幫父母理財，自己的財富也要好好管理，除了儲蓄外，要作出適量投資及擴闊收入來源，從而減輕個人財政負擔。

【6、考慮為父母買醫療保險】

保險未必人人買，為父母購買醫療保險或是明智之舉，萬一老人家患病，甚至需要住院做手術，公立醫院輪候時間長，但私家醫院醫療費用「逐樣計」，出院找數隨時「嚇親人」。再者，不少父母因為想慳錢，就算患病都不願求醫，隨時耽誤病情。相反，如果父母有買醫保，知道看醫生或做身體檢查後，可向保險公司索賠，不用自己「揞荷包」，他們會更願意接受治療，因此購買醫保既可保障父母，亦可保障自己。

不過，醫保保費隨着年齡遞增，且可能被要求加保費或遇上不保項目，為父母投保時，小心揀選合適的保險至為重要，除要根據他們的健康狀況等因素去挑選產品，更要留意當中細則，如年齡限制，上限大多約65至80歲，而自願醫保計劃(VHIS)的認可產品條件則相對彈性，投保人可保證續保至100歲，同時不設終身保障限額。