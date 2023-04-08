美前財長薩默斯：衰退機會增　聯儲加息近尾聲

外媒報道，美國前財長薩默斯(Lawrence Summers)表示，在一連串疲弱的經濟指標出現後，美國經濟衰退的可能性正在上升，聯儲局一連串的加息行動接近尾聲。

薩默斯在一個節目中表示，非常清楚的是，大家正處於目前緊縮周期的最後階段，無論是否有必要採取其他行動，當局應該等到最後一刻才作出判斷。局方將於5月3日議息。

對於周五(7日)的3月就業報告，薩默斯指該報告反映第一季初的經濟強度，但鑑於信貸緊縮的前景，目前的相關性降低。

他表示，感覺到信貸存在一定程度的緊縮，此時經濟衰退的可能性正在上升，並認為聯儲局在做出非常、非常艱難的決定前，面對眾多雙向風險。他指，這些雙向風險反映經濟過熱的後果。他呼籲聯儲局對內部模型進行廣泛檢視，這些模型未能預測到通脹2021年開始激增，也沒有掌握美國硅谷銀行(SVB)上月倒閉，銀行體系浮現出的風險。他直言，聯儲局需要認真反省，在過去兩年半的時間之中，一如既往的做法並無取得成功。

此外，薩默斯指，聯儲局的任務之一是全面重新考慮如何把儲蓄轉化為貸款。從SVB爆鑊一事之中得出一個結論，就是該行存款基礎比許多人預期低得多。銀行倒閉並刺激存戶尋求更高資金回報。

薩默斯又指，金融體系建基於大量家庭願意幾乎不賺錢，但他不確定這種情況是否會持續下去，並指聯儲局需要從根本上反思，希望大家進入甚麼樣的金融體系。