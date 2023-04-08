華為科學家：AI大模型開發及訓練　一次須花逾9000萬

內媒報道，在由中國人工智能學會周六(8日)主辦的「人工智能大模型技術高峰論壇」上，華為雲人工智能領域首席科學家田奇表示，AI for Industries是人工智能(AI)新的爆發點。

田奇介紹，華為將大模型分為基礎模型L0，行業模型L1以及細分場景模型L2三個層級。目前，華為已經發布盤古氣象大模型、藥物分子大模型、海浪預測大模型。田奇並分享盤古大模型在煤礦安全生產、空氣質量優化等方面的應用。

他指，華為雲盤古藥物分子大模型，縮短先導藥物研發周期從數年至1個月。盤古大模型解決傳統AI開發的作坊式開發、樣本標註代價大、模型維護困難、模型泛化不足、行業人短缺等難題。

田奇表示，華為雲盤古大模型將推動AI開發從「作坊式」到「工業化」升級。2022年盤古大模型重點做好行業應用，為煤礦、水泥、電力、金融、農業、國家雲創造產業價值。

此外，他認為，AI發展已從局部探索走向千行百業，AI走進企業核心生產系統，開始創造更大價值。AI行業滲透率提速，2026年將達到20%。

他分享AI發展面臨兩大趨勢：第一，從小模型到大模型，過去10年內AI算法的算力需求提升40萬倍。大模型可能收編高度定制化的小模型，導致市場向大公司集中，資本門檻高，大模型開發及訓練一次需1,200萬美元(約9,360萬港元)，而技術門檻亦高，在於對AI框架深度優化和超強的並行計算能力方面。第二，AI與科學計算的交匯，工業、氣象、能源、生物醫學等眾多領域都受到AI深刻影響。