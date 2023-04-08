市價6折筍盤成歷史？深圳據報將取消安居房及人才房

內媒報道，日前深圳市規自局發布一則關於「修訂地價測算規則」的徵求意見通告，在其起草說明中明確提到，取消原來的安居型商品房、人才住房等住房類型，同時新增保障性租賃住房、共有產權住房類型。

報道引述了解政策的業內人士表示，目前深圳仍有一些剩餘的可售型人才房項目，待這些項目向市場釋放完畢，可售型人才房將成為歷史，之後的可售型保障性項目都將為共有產權住房。

據該人士介紹，待深圳市住房保障體系調整後，深圳的保障性住房將主要分為3類，分別是公共租賃住房、共有產權住房和保障性租賃住房。其中，共有產權住房將取代安居型商品房、可售型人才房，成為一種新的可售型保障房類型。

該人士又指，目前深圳市面上並沒有嚴格意義上的共有產權房。關於共有產權房的區別，據了解，之前的可售型安居房、人才房都能取得完全產權，10年後滿足一些條件後即可上市交易，相較之下，深圳市的共有產權住房並不能取得完全產權，而且流轉也有較大限制。

之前深圳推出多個市價6折的人才房項目，以吸引人才、加快商品房去化。申請人須擁有本科(即學士學位)及以上學歷，並擁有深圳市戶籍，並累計參加3年以上深圳市社會保險等條件。