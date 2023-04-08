美國二手電動車銷量首季暴增32%　車價仲會愈來愈平？

外媒報道，美國二手電動車市場回暖，根據Cox Automotive最新數據，二手電動車銷量在2023年首季增長32%。分析指，二手電動車的價格可能會再下跌。

Cox Automotive指出，二手電動車平均價格約4.34萬美元(約33.85萬港元)，按年下跌4%，遠低於新電動車的平均價格5.9萬美元(約46.02萬港元)。

電動車廠特斯拉(Tesla)日前把旗下電動車在美國的售價大幅下調，並是今年第5次減價。Cox Automotive認為，由於Tesla對新車大幅度減價，二手電動車的價格可能會再下滑。

根據汽車估價公司Kelley Blue Book初步估計，美國2023年首季電動車銷量超過22.5萬輛，約佔新車的7%。Cox Automotive則預測，美國2023年全年新電動車銷量將首次突破100萬輛。美國2022年新電動車銷量約80.7萬輛，佔美國整體車市5.8%。

此外，Cox Automotive表示，二手電動車的批發價按年上漲3.7%，整體價格則下降2.4%。