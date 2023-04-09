植田和男正式出任日央行行長　任期5年

外媒報道，現年71歲的植田和男周日(9日)正式接替卸任的黑田東彥，出任日本央行行長，任期5年。

植田是日本戰後第一位來自學術界的央行行長，其任務是維持透過貨幣政策以實現2%通脹目標，並為最終退出而鋪路。日本通脹目前超過目標水平，但日央行指現象只屬暫時，並認為是由能源及食品價格飆升引起。

植田在美國麻省理工學院獲得經濟學博士學位，1998至2005年間擔任日央行決策委員會成員，期間日央行採取零利率政策並着手量化寬鬆，他並曾在東京大學和共立女子大學(Kyoritsu Women's University)任教。

掌舵日央行長達10年之久的黑田於上周六(8日)離任，為日本激進的貨幣寬鬆政策護航，稱其已使日本擺脫通縮。不過他承認，日央行的通脹目標未能實現。此外，日本首相岸田文雄及植田預計將於周一(10日)舉行會談。

富士通(Fujitsu)首席經濟學家Martin Schulz表示，在黑田執掌期間，貨幣政策變得過於主導，當時本應更加強調結構性改革以確保當地增長，政府某些部分將止痛藥(貨幣寬鬆政策)誤認為是良藥(結構性改革)。

三菱UFJ摩根士丹利首席投資策略師Norihiro Fujito表示，銀行倒閉引發近期市場動盪，影響非常大，日央行可能會在4月和6月的政策會議上，維持黑田主導的貨幣寬鬆政策。