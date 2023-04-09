法國商業代表團與中國簽署協議擴大合作

內媒報道，法國總統馬克龍訪華，上周六(8日)在社交媒體上發放視頻，並以中文及法語表達對廣州的喜愛。在隨同馬克龍出訪的龐大商業代表團中，鐵路設備製造商阿爾斯通(Alstom)、法國達飛海運公司(CMA-CGM)、核電供應商法國電力公司(Electricite de France SA，EDF)、歐萊雅(L'Oréal)等公司，以及法國豬肉行業等都與中國簽署協議，擴大合作。

中法兩國日前共同見證簽署農業食品、科技、航空、民用核能、可持續發展、文化等領域多項雙邊合作協議。

其中，法國飛機製造商空中巴士與中國航空器材集團簽署160架民用飛機、總值約200億美元的批量採購協議，並將在天津建設第2條生產線，至2026年每月最多生產75架A320Neo飛機。