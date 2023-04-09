財金官員：現時正值推動Web3發展最好時機

本港有財金官員表示，新一期的消費券將在下周日(16日)發放，加上「開心香港」系列活動啟動在即，兩箭並發有望為本地零售及餐飲市道帶來新的刺激，進一步鞏固經濟復甦勢頭。

他指出，數字經濟和第三代互聯網(Web3)的應用，都極具發展潛力，並已引發社會的正面回響。單是在今個星期，就有最少4個與Web3、數字經濟、金融科技等相關的大型研討會或嘉年華活動在本港舉行，當中個別活動更預計有超過1萬人次實體參與。

他稱，過去一段時間加密資產市場大幅波動，最近也有加密資產交易所倒閉，讓社會上一些人對Web3的前景感到懷疑。然而，這正是推動Web3發展的最好時機。

他相信，下一階段，市場參與者需要更深入發展區塊鏈技術，讓其透明、高效、安全、去中介化、去平台化、低成本的特點和優勢找到更廣泛的應用場景、解決更多現有商業模式的痛點乃至打破壟斷等問題，讓用戶可更廣泛分享數據的經濟價值，並為實體經濟帶來跨越式的進步。

他提到，為了讓Web3穩慎走好創新發展的道路，當局將採取「適當監管」和「推動發展」兩者並重的策略。除了確保金融安全、防範系統風險外，也會做好投資者教育和保護，以及反洗黑錢等方面的工作。在「相同活動、相同風險、相同監管」的原則下，將在今年6月首先引入虛擬資產服務提供者發牌制度，亦正研究「穩定幣」等的監管，確保加密資產行業可持續和負責任發展。