專家樓評：港樓次季料升浪持續

總結2023年首季住宅物業市場，受各項利好消息刺激，住宅市場價量齊升。一月份港府宣布與內地正式通關；二月份美國繼續加息，但首次縮減加息幅度至0.25厘；財案寬減1,008萬元以下的物業印花稅；三月取消口罩令，種種利好消息令樓市與經濟同步復常。

與其說樓市大反彈，筆者倒認為樓市只是恢復正常運作。去年12月可算是樓市多年來最差的日子，一手僅錄270餘宗，隨着2023年各項好消息的湧現，按月一手宗數倍增，由1月的500餘宗，升至3月逾2,000宗，升幅達3倍。今年首季發展商已賣出約3,300個一手單位，套現約388億元，與去年第四季859宗及114億元相比，按季急升2.9倍及2.4倍，但亦只是返回疫情前2019年首季的六成。

當中樓價3,000萬元以上的大碼成交佔約185宗，涉資高達127億元，較去年四季分別急升2倍及1.6倍。可見過往以剛需撐起的樓市，於樓市復常及通關效應下，豪宅市場亦重回正軌，成交量回復。相信發展商將把握機會，將過去三年積存的供應趁機推出，料開價將保持克制，第二季一手成交有望保持暢旺，預計可達6,000宗。

二手方面，根據中原研究部資料，今年首季二手私人住宅登記逾10,000宗，較去年同期增加33%，其中3月份登記宗數更高見約4,500宗，創20個月新高。而最受矚目的十大屋苑，於今年首季錄得825宗成交，創7個季度新高。從一二手成交量可見，樓市表現與香港經濟正同步復甦。

樓價方面，3月份最後一周公布的中原城市領先指數CCL反覆向升，2023年首季CCL升7.39%，早前差餉物業估價署公布首兩月的樓價指數累升3.28%。受惠於復甦初期的大反彈，樓價亦急速回升，若以CCL計算，今年首季樓價升幅已補回去年全年跌幅的一半。第二季進入復甦中期，樓價升幅或會減慢，然而市場皆預期息口將見頂，相信樓價升勢不會改變，幅度則視乎未來經濟增長步伐，以及新生購買力是否足夠。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑