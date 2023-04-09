專家樓評：年輕人不用絕望！買樓上車已不難...

上周假期後星期一回到公司，看見同事在過去星期六、日的營業報告，很值得分享！

「年輕一代多選區內老牌屋苑而棄選新樓，上周已有90後準新人買入美樂花園，而過去周末也有一對90後準新人買入錦暉花園，他們均瞄準以三房為首要選擇，而買入單位的平均呎價低於10,000元。」以上有兩點，對作為市場證人的代理相當重要：

(1)年輕人向來選擇樓花為主，他們喜歡全新樓之餘，亦對新型住宅的會所及環境特別嚮往，但始終樓花的呎價動輒15,000元，零房至一房的單位其實是滿足不到年輕人中期的需要，只要嬰兒出生或者聘請外傭，其實就等同需要換樓，不是長遠之計，開始有年輕人實事求是去找價格平得多的二手樓，尤其是三房單位，筆者行內術語說：「旺舖養三代，三房住一世！」這是一個正確的轉變，是值得其他年輕人倣效的。

(2)以上兩個所謂呎價低於10000元的單位，其實「LUMP SUM」大概是520萬元左右，最重要這個銀碼的三房戶是兩個人均入息中位數字的年輕人，在3年多每月儲蓄3成的情形之下就可以儲蓄到一成首期，而且可以過到壓力測試，就可買到樓價520萬元相若的物業，這個樓價比抽新居屋66,000元的家庭上限買到約700萬元的樓價還要低，筆者不知將來樓價如何，但如果說今天樓價年輕人是上不到車的話，這個說法是子虛烏有。

從來上車都不會用核心市區作標準，從來上車年輕人亦要佞生活節儉來達成，現在置業不會比20、30年前難，更正確來說是供樓會比以前容易，因為租金付出和供樓的息口付出是從未試過那麼接近。

祥益地產總裁 汪敦敬