少子化恐釀亞洲滅國慘劇　南韓日本星洲如何力挽狂瀾？

生育率下降、老齡化問題加劇，少子化是全球大部分國家面對的共同現象，亞洲地區尤為嚴峻。日本首相岸田文雄顧問森雅子擔心，若然日本出生率急跌的情況未能扭轉，日本將會「滅國」！全球許多國家或地區都推出一系列鼓勵生育措施，為求力挽狂瀾。

儘管聯合國《2022年的人口展望報告》預測，世界人口將在未來一段時間持續增長，估計由2022年預測的80億，至2100年會增加到104億，但增長速度正在放緩。細看人口增長的原因，主要是人的壽命愈來愈長，導至死亡率降低，生育率預計還會進一步下滑。

美國中央情報局(CIA)的《世界概況》(The World Factbook)統計，在227個地區或國家中，過半數地區生育率低於2.1，即未能達致正常更替水平。生育率排名倒數前5位的全都位於亞洲，分別為台灣、南韓、新加坡、香港及澳門；中國則位居第211位。少子化意味着勞動人口逐漸減少，對社會結構、經濟發展等產生重大影響。

【南韓】銀彈攻勢補貼父母

為了挽救低迷的生育率，南韓擲下「銀彈」攻勢催谷生育。自2023年起，南韓政府向有零至兩歲嬰兒的南韓父母，每月發放更多的育兒補助。

凡是家有一歲以下嬰兒的家庭，每月可獲得來自政府發放的70萬韓圜補助，一歲以上至兩歲以下的幼兒家庭，每月補助35萬韓圜。換言之，家中有零至兩歲幼兒的家庭，首年可向國家領取840萬韓圜，第二年再領取420萬韓圜。

明年加碼月派6千

南韓總統尹錫悅去年宣布計劃加碼，到2024年時再提高補助額度，減輕新手父母的經濟負擔。有零至一歲嬰兒的家庭，每月可獲得100萬韓圜(約6,000港元)，一至兩歲幼兒的家庭，每月則可獲得50萬韓圜，相當於嬰兒一出生就穩袋年薪1,200萬韓圜。

南韓當局承認，過去16年共耗資280萬億韓圜(逾2,000億美元)鼓勵民眾生小孩，但似乎仍無濟於事。有批評斥責南韓政府只懂砸錢，卻不着手解決樓價高企、年輕人就業難、教育成本巨大等深層次問題，再大灑金錢也只是枉然。

【現況】南韓統計局數據，2022年，每名南韓女性生育為1970年有紀錄以來最低。去年只有24.9萬名嬰兒出生，按年減少4.4%，並且是連續7年下滑。

【日本】3支柱挽救生育率

日本是世界上人口老化速度最快的國家之一，伴隨出生人數減少，人口危機加速發展。為此，日本首相岸田文雄強調「必須創造小孩優先的社會，扭轉生育率」。他計劃以3大支柱救亡，包括經濟支持、託兒服務和工作形態改革，方案細節預料6月出台。

官員透露，政府有意擴大有小孩家庭的補助。目前，政府為每一個孩子每月提供一萬至1.5萬日圓不等的補貼，直至15歲為止；高收入家庭的補貼有所不同，主要是為了確保有充足的財政來發展保育設施。

設立「兒童家庭廳」

第二支柱據悉是強化託兒服務，包括課後託育和病童照顧，以及擴大母嬰產後服務。第三支柱預計為一些便利養兒育女的職場環境措施。

除此之外，日本政府還將成立「兒童家庭廳」，全面負責兒童的醫療、保健、福利、教育，並設置專門的內閣大臣，通過這個以兒童為核心的部門，推進相關政策實施，希望可以推進解決日本的少子化問題。

【現況】新冠疫情打亂了不少日本人的生育計劃，日本新生兒數量繼續下降，當地人口數量已從2008年1.28億的高峰，下滑至1.24億。據日本厚生勞動省2月統計數字，日本2022年出生人數降至80萬人以下，創歷史新低；死亡人數則為158萬人，幾乎是出生人數的兩倍。

【新加坡】重金獎勵兼助置業

新加坡人力短缺問題日益加劇，除了利用移民政策吸引人才，也需要提升生育率填補。與很多國家一樣，新加坡在2023年財政預算案中決定提高補貼，重金獎勵生育。政府也從締造有利生育的環境上着手，提出增加父親的帶薪陪產假、育嬰假，協助年輕夫妻置業等方案，給予家庭更多工作彈性，嘗試緩解最影響生育的住屋問題。

派發直至6歲半

自今年2月14日起，新加坡每一個新生兒都能額外獲得3,000坡元的嬰兒花紅現金獎勵(Baby Bonus Cash Gift)，無論是第幾胎都適用。這意味符合條件的第一胎和第二胎孩子，嬰兒花紅現金獎勵將從目前的8,000坡元增加至1.1萬坡元；從第三胎開始，現金獎勵從目前的一萬坡元升至1.3萬坡元。這個嬰兒花紅現金獎勵的派發時間，亦由原先的嬰兒出生後首18個月內，延長至孩子6歲半。

為了讓家長平衡工作和家庭，2024年起新生兒父親的有薪陪產假，將從兩星期增加至四星期；育有兩歲以下孩子的在職父母，每人每年可申請的育嬰假從6天增至12天。住屋方面，政府會幫助40歲以下夫婦和有子女家庭首次置業，申請購買組屋時更可有額外抽籤機會。

【現況】新加坡的總生育率自1980年以來就呈下跌趨勢，目前生育率約為1.1，即每名婦女生育1.1個孩子。有調查顯示，新加坡已婚人士不願意生育或多生孩子的原因，依次為經濟負擔(64%)，覺得自己已經生育夠多孩子(50%)，在本地養育孩子壓力大(49%)，以及難以兼顧家庭與工作重擔(34%)。

【內地】開放三孩生育政策

作為全球增長的主要引擎，內地人口結構對經濟造成的影響，已成為投資者不容忽視的因素。自改革開放後施行的「一孩政策」，讓內地享受了人口紅利的好處，如今勞動力老齡化和少子化日趨嚴重，政府只好開放生育推出「三孩政策」，以求帶動經濟，增加未來勞動力。

廣州增育兒假期

內地各個地方政府因應推出政策鼓勵民眾生育，當中少不了金錢支援。杭州為補助生育二孩、三孩的夫妻，將向二孩家庭發放一次性補助5,000元(人民幣‧下同)、三孩家庭一次性補助兩萬元；山東濟南向今年出生的二孩、三孩家庭，每孩每月發放600元育兒補貼，直到孩子滿3周歲。黑龍江哈爾濱去年底出台方案，按政策生育第3個子女的家庭，每月每孩發放育兒補貼1,000元，直到子女滿3周歲。

「金援」以外，廣州於今年3月1日起，父母新增10日育兒假期。在選擇公租房戶型時，對於有未成年子女的三孩家庭，按規家給予優先保障。

內地政府也提出要建立生育支持政策體系，降低生育、養育、教育成本，免除父母的「後顧之憂」，例如提出要推動建立普惠托育服務體系、促進嬰幼兒場所及配套服務設施建設等，減輕家庭負擔並提高生育意願。

【現況】國家統計局數據顯示，2022年底中國人口總數有14.11億人，一年之內人口減少大約為85萬人，是61年來中國人口首次出現負增長。全年出生人口956萬人，出生率為6.77；死亡人口1,041萬人，死亡率為7.37；自然增長率為-0.6%。