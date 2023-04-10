東方日報B1：美股似虛火　買債增回報

自去年起，有關美國經濟將陷入衰退的論調不絕於耳，近期更發生了罕見的銀行連環倒閉事件，種種迹象都顯示美股首季升勢缺乏基本因素支撐，甚至有大廈將傾之勢。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝估計，美國經濟有80%機會陷入衰退之中；而近期銀行業危機更恐導致信貸收緊，令衰退情況提前發生。在投資策略上，他堅持「債優於股」的觀點，並指當前投資債券有「財息兼收」的潛力。

觀乎美國股市年初迄今的表現，確實與持續惡化的經濟環境背道而馳，標指年內升幅達6.92%，納指更累升15.49%。梁振輝接受本報專訪時解釋，這輪升勢主要是由市場情緒變化所推動「由極度悲觀變成樂觀」，主要反映在企業的市盈率(PE)估值上，而盈利前景實則上沒有改善。他更提醒，在過去10次的經濟衰退期間，標指成分股的盈利有9次錄得下跌，平均跌幅為11%，惟當前市場仍然估計今年企業盈利繼續增長，這種預期恐怕過分樂觀。

他坦言對美股的看法「審慎」。就基本面而言，此前美國的經濟表現相對穩健，原因是「靠就業市場頂住」，令部分人覺得衰退起碼要到今年底甚至明年才會發生。不過，現實是當經濟環境有變時，「就業市場可能會極速惡化」，而最近的銀行倒閉危機，更恐怕會令衰退提前來臨「有頗大機會在今年下半年發生」。

基於對美國經濟轉勢的預測，渣打預期聯儲局政策亦可能會轉向，逐步靠近市場所預期的「減息情景」。事實上，雖然聯儲局主席鮑威爾再三重申未曾考慮在今年內減息，但市場卻對他的說詞完全不買帳。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具也顯示，交易員們正在押注今年內減息的概率逾90%！

梁氏建議，投資者可以在現階段買入債券以鎖定高息，雖然當前美國10年期國債孳息率不足3.5厘，利率似乎不算吸引，但假如聯儲局開始減息，市場利率下跌相當於債券價格上揚，屆時投資者有機會「財息兼收」。就債券種類而言，他較看好成熟市場政府債券，以及亞洲企業債券，特別是投資級別。考慮到經濟環境不明朗，他認為買債也應該「以質素行先」。

被問到此前瑞信額外一級資本(AT1)債券撇帳會否打擊市場信心，他認為，暫時未波及到企業發債融資，但投資者在買債時確實會「諗多啲」，但目前情況似乎未有太大影響。

對於今年首季中港股市表現平平，港股甚至跑輸美股，他認為去年底開始的港股的升浪是「過早樂觀」，導致首季表現相對外圍弱勢。他指出，中國經濟重啟需要一段時間才能真正反映，考慮到去年底開始逐步放寬防疫限制，首季才正式通關，經濟數據的改善可能要在今季才真正顯現，故此前可能是太過早炒作相關主題，經濟復甦的故事在本季度料仍會持續。

就港股走勢而言，他認為短線仍會是區間上落，有機會上試23,000點，即今年初的高位，如能突破，則再上望25,000點水平。