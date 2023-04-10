本周財金焦點：中美3月通脹數據出爐 加拿大利率料按兵不動
2023年04月10日 06:00
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本周有多項美國經濟數據出爐，當地將在周三(12日)公布3月通脹數據，聯儲局並於周四(13日)公布議息會議紀錄，市場或可趁機揣測當局加息意向，而當地最新就業數據支持聯儲局或於5月加息0.25厘。
此外，加拿大央行將於周三公布議息結果，經濟師料央行是次仍會維持利率不變，並估計央行不會加息，也不會暗示減息。
內地將於周二(11日)公布3月居民消費價格指數(CPI)，專家預計內地3月內地CPI按年漲幅或回落至約0.8%。南韓央行議息結果將於同日出爐，當地3月物價按年升幅放緩，央行4月議息或按兵不動，另當地周三公布最新失業率。
【周一】
●復活節假期，港股、英股及新西蘭股等市場休市。
【周二】
●南韓央行議息結果
●內地3月居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)
●歐元區2月零售銷售
【周三】
●南韓3月失業率
●日本3月PPI
●美國3月CPI
●加拿大央行議息結果
【周四】
●美國聯儲局議息會議紀錄
●內地3月貿易帳
●英國2月國內生產總值(GDP)、工業生產和貿易帳
●歐元區2月工業生產
●美國3月PPI
【周五】
●美國3月零售銷售及工業生產
註：香港時間
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