本周財金焦點：中美3月通脹數據出爐　加拿大利率料按兵不動

本周有多項美國經濟數據出爐，當地將在周三(12日)公布3月通脹數據，聯儲局並於周四(13日)公布議息會議紀錄，市場或可趁機揣測當局加息意向，而當地最新就業數據支持聯儲局或於5月加息0.25厘。

此外，加拿大央行將於周三公布議息結果，經濟師料央行是次仍會維持利率不變，並估計央行不會加息，也不會暗示減息。

內地將於周二(11日)公布3月居民消費價格指數(CPI)，專家預計內地3月內地CPI按年漲幅或回落至約0.8%。南韓央行議息結果將於同日出爐，當地3月物價按年升幅放緩，央行4月議息或按兵不動，另當地周三公布最新失業率。

【周一】

●復活節假期，港股、英股及新西蘭股等市場休市。

【周二】

●南韓央行議息結果

●內地3月居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)

●歐元區2月零售銷售

【周三】

●南韓3月失業率

●日本3月PPI

●美國3月CPI

●加拿大央行議息結果

【周四】

●美國聯儲局議息會議紀錄

●內地3月貿易帳

●英國2月國內生產總值(GDP)、工業生產和貿易帳

●歐元區2月工業生產

●美國3月PPI

【周五】

●美國3月零售銷售及工業生產

註：香港時間