陳鳳珠：內地車市料漸回穩　新能源車市佔率望再提升

早前內地多個汽車品牌大幅降價，估計與今年7月起正式實施的「國六B」標準有關。「國六B」為國家第6階段機動車污染物排放標準的一種，國六汽油分兩個階段實施，首階段為2021年7月實施的「國六A」，此階段的汽油與國五沒有太大分別，主要差別在於一氧化碳的排放，可算是國五到國六轉變中的過渡期。第二階段為「國六B」，「國六B」為真正嚴格的排放標準，甚至比歐洲的排放標準更嚴厲。

「國六B」與「國六A」相比，主要降低烯烴含量的上限，由18%降至15%，碳氫化物和氮氧化物限值接近減半，顆粒物排放限值收緊約3成。因此，「國六B」標準汽油將更清潔及環保。除此之外，亦可減少發動機積炭和膠質沉積，延長發動機的使用年期，同時有助提升汽車的性能。

其實，「國六B」排放標準除要求更嚴格，測試條件要求亦更高，除了在不同環境及溫度下對新車展開長時間的測試，更必須在高速、城市和郊區3個路段上進行實測，且全部要通過「國六B」的排放標準，因此車企或要提高發動機技術以及配套尾氣處理設備以致達標，故新車部件將會進一步升級。

乘聯會表示，使用「國六A」排放標準車型過渡的車企需要在7月前加大力度清理庫存，因此提供促銷優惠為有效的方法之一，故有機會構成近日多款汽車減價銷售的情況出現。

雖然汽車減價促銷或會引發市場憂慮汽車未來的銷情，但中汽協的數據顯示，2月份內地汽車產銷分別按年增加11.9%及13.5%，至203.2萬輛及197.6萬輛，首兩個月的汽車產銷累計分別按年下降14.5%及15.2%，至362.6萬輛及362.5萬輛，主因1月份春節及去年底購買力提前釋放。其中，2月份新能源汽車產銷分別按年增加48.8%及55.9%，至55.2萬輛及52.5萬輛，市佔率達到26.6%，首兩個月的新能源汽車產銷分別按年增加18.1%及20.8%，至97.7萬輛及93.3萬輛，市佔率為25.7%。預期今年汽車市場走勢仍然樂觀，未來新能源汽車的市佔率將可進一步提升。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）