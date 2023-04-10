郭家耀：利華再擴業務及開拓收入來源　前景看俏

集團是服裝供應鏈平台，其業務主要以輕資產的形式進行，儘管去年受到環球經濟放緩、封城措施和地緣政治的緊張局勢等負面因素影響，集團的業績仍創下歷史新高。截至2022年12月31日止年度，期內實現收益2.17億美元，按年增長51.2%；毛利6,157.53萬美元，按年增長55.2%；毛利率由2021年的約27.6%，微增至約28.3%；公司擁有人應佔溢利1,451.74萬美元，按年增長236.2%；並且宣派末期息8.5港仙。

集團指，去年收入增加主因：西方國家的服裝需求在疫情後持續反彈，集團從中贏得新客戶；集團在客戶採購組合方面的市場份額增加，這是由於集團擁有領先行業的產品系列，並有能力應對新的零售需求，即在出貨速度、訂單數量及來源國方面擁有靈活性。加上收益來自向客戶供應多種類服裝產品，涵蓋生產管理到分銷物流的整個產品開發過程。

目前集團收入主要來自歐美等海外地區，超過8成來自歐美地區，大中華地區則不足半成。集團在2020至2021年期間進行的5項收購，完全整合後集團現時具備能力生產各種產品類別的大部分服裝。集團可為銷售多種服裝產品類別的休閒或運動服裝品牌客戶提供一站式服務，有效客戶優化其供應鏈的複雜性。

集團主要產品類別的客戶群及業務量正不斷擴大，吸引愈來愈多具有互補能力合作的廠房加入其平台。目前集團在約100間合作廠房支持下，為超過100個品牌提供動力。向客戶銷售服裝產品的過程中，集團取得的收入在商品控制權轉移時已確認，即是商品運至客戶的特定地點時已交付。於交付後，客戶可全權酌情決定分銷方式及出售貨品的價格。當貨品交付至客戶時，集團則確認應收款項。大部分服裝產品銷售合約期限為1年或以下。因此集團不會因為存貨過剩亦令營運資金短缺，同時亦不會存在現金流的問題。

集團資產負債表穩健、淨現金狀況及充裕的債務能力，加上從疫情期間進行過5次收購中吸取到經驗，集團正進一步擴大業務，開拓收入來源，前景樂觀。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)