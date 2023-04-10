葉尚志：港股19800點料成短期支持位
2023年04月10日 07:30
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港股在清明及復活節長假期影響下，市場短期觀望氣氛變得比較濃厚，加上短線累漲幅度已不少，上升接近1,900點，由3月20日的18,829點，彈升至3月31日的20,721點，相信都是令港股出現回吐的原因。
走勢上，恒指的首個主要反彈阻力仍見於21,005點，在未能升穿這點前，由1月27日階段性高位22,700點引伸下來的一浪低於一浪、反覆來回拉扯的運行態勢，估計仍將是現時以及第二季的大市運行主旋律，而19,800點可以是目前的短期支撐，守穩仍可，如果守不住的話，盤面將再次轉弱。
金沙中國(01928)是去年漲幅最大的恒指成分股，上漲超過40%，對比恒指同期下跌逾15%來看，是去年少數能夠逆市上升的股份。一方面，受益於博彩牌照獲得續批的消息刺激，消除能否繼續經營的不明朗因素。另一方面，在復常復甦推動下，相信澳門旅客將逐步回升，對博彩業收益可以帶來正面效應。走勢上，金沙中國在去年第四季觸底彈升一波後，已在高點水平盤整3、4個月時間，近日借助最新公布的3月澳門博彩收入再次發動，有再次向上伸延的迹象，建議可以考慮順勢買入，於27港元以下入貨，目標看35元，止蝕可定在24元。
第一上海首席策略師葉尚志