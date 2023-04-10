葉尚志：港股19800點料成短期支持位

港股在清明及復活節長假期影響下，市場短期觀望氣氛變得比較濃厚，加上短線累漲幅度已不少，上升接近1,900點，由3月20日的18,829點，彈升至3月31日的20,721點，相信都是令港股出現回吐的原因。

走勢上，恒指的首個主要反彈阻力仍見於21,005點，在未能升穿這點前，由1月27日階段性高位22,700點引伸下來的一浪低於一浪、反覆來回拉扯的運行態勢，估計仍將是現時以及第二季的大市運行主旋律，而19,800點可以是目前的短期支撐，守穩仍可，如果守不住的話，盤面將再次轉弱。

第一上海首席策略師葉尚志