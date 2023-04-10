曜熊理財：美國基金仍未擺脫危機

市場預期美國聯儲局今年將利率提高到5%以上，並在一段時間內維持利率在限制性水平以遏制通脹，具體水平取決於通脹壓力緩解的速度，要使通脹率穩步回歸至2%。

未來加息幅度以及保持限制性政策的時間，將取決於通脹和通脹預期的下降速度，這將取決於需求放緩的程度，以及供應鏈挑戰化解和物價壓力緩解的程度。近期因美國銀行業壓力導致信貸緊縮，故必要時需調整貨幣政策。

美國維珍軌道(Virgin Orbit)申請破產保護，尋求出售資產。2021年上市後，維珍軌道市值一度突破30億美元。然而，由於發射任務失敗，投資者對維珍軌道逐漸失去信心，亦讓公司陷入困境，無法繼續維持營運，美股因而受影響回落。

經濟數據方面，美國2月職位空缺數量兩年來首次低於1,000萬個，表明美國就業市場勞動人手緊張情況可能開始出現降溫迹象，這對於正在抗擊通脹的聯儲局來說應該是個好消息，因為勞動力市場短缺可能會給工資和整體物價帶來上漲壓力。

目前美國在高通脹和高債務負擔下苦苦掙扎，經濟痛苦周期可能到來。經濟衰退可能是唯一能緩和物價及工資上漲的事情，但它會使債務危機更加嚴重，這反過來又會導致更嚴重的經濟衰退。美國基金仍未擺脫危機。

曜熊理財策略董事馬煒喬