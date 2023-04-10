鄺紫珊：潔淨能源後市料轉強　不妨趁低吸納

為加快減炭目標，近期歐盟議會達成協議，至2030年再生能源使用量將增加一倍；另外，據了解，2022年美國再生能源發電量首次超過煤炭，在多方面利好消息的推動下，將有利相關潔淨能源股板塊。

歐盟目標在2030年擴大可再生能源使用，有關協議正是體現歐盟應對氣候變化及停止使用俄羅斯化石燃料計劃的重要決心。至2030年，預計歐盟將有4成多的能源是來自風能及太陽能等可再生能源，有關新法律也將取代歐盟27國目前設定到2030年可再生能源佔比達3成多的目標。另外，如果歐盟國家要結束對俄羅斯化石燃料的依賴，到2030年也將需要對可再生能源及氫的基礎設施進行額外投資1,130億歐元。

此次歐盟的聲明可說是要見證歐盟的決心，目標將可再生能源的份額從目前的22%提高至42.5%，以及將歐盟到2050年成為「氣候中性」經濟體，溫室氣體淨排放量為零。

除了歐洲，美國也不斷修正有關減炭的法案，以推動潔淨能源相關產業發展。根據3月底美國能源情報署宣布，2022年美國可再生能源發電量首次超過煤炭，並已連續兩年(2021及2022年)，再生能源均超過核能發電。風能和太陽能的增長顯著推動可再生能源的增長，至2022年已佔美國國內發電量的差不多一成半，水電也佔6%。

歐美地區對再生能源需求強勁，可以預示相關標的後續表現不俗，尤其歐洲地區在俄烏戰爭造成的能源短缺陰霾，以及終結對俄化石能源依賴的目標下，各國均積極發展再生能源，加上能源價格上升是大勢所趨，及燃料短缺已嚴重影響民眾日常生活，以上因素將推動潔淨能源相關產業的營收可持續高速增長。

目前潔淨能源相關指數已開始重回價增量穩的格局，隨着未來美國聯儲局的加息步伐趨緩，潔淨能源後市將進一步走強，可不妨趁此回調的機會，趁低吸納。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊