陳樂怡：周生生或受惠通關及產品需求 宜候低收集

美國3月ISM非製造業指數遜預期，俗稱「小非農」的ADP就業人數同樣不及預期，工資增長放緩，反映美國經濟降溫，再次引發投資者對經濟衰退風險的憂慮。

內地即將公布3月經濟數據，製造業採購經理指數(PMI)預示工業生產修復放緩，不利外貿環境拖累出口表現。社會消費料延續向好，服務消費表現相對較強。房地產市場初步回穩，但能否帶動內房銷售轉升，仍需時觀察，企業利潤增速及產能利用率未見明顯改善，預告製造業投資受限，故此預計固投輕微放緩。後續關注4月政治局會議的政策訊號。恒指短期仍欠缺方向，受制於3月高位21,005點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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