陳樂怡：周生生或受惠通關及產品需求 宜候低收集
2023年04月10日 09:00
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美國3月ISM非製造業指數遜預期，俗稱「小非農」的ADP就業人數同樣不及預期，工資增長放緩，反映美國經濟降溫，再次引發投資者對經濟衰退風險的憂慮。
內地即將公布3月經濟數據，製造業採購經理指數(PMI)預示工業生產修復放緩，不利外貿環境拖累出口表現。社會消費料延續向好，服務消費表現相對較強。房地產市場初步回穩，但能否帶動內房銷售轉升，仍需時觀察，企業利潤增速及產能利用率未見明顯改善，預告製造業投資受限，故此預計固投輕微放緩。後續關注4月政治局會議的政策訊號。恒指短期仍欠缺方向，受制於3月高位21,005點。
板塊方面，澳門博彩監察協調局公布，3月博彩收入127.38億澳門元，按年增2.47倍，按月升23.4%，優於預期，並已重返2019年3月疫情前的49%。其中，中場賭收更達到疫前的70%水平。澳門博彩在淡季仍然表現亮麗，預計在後續旅遊旺季可望延續強勁復甦勢頭，首選中場龍頭的金沙中國(01928)。
個股推介方面，周生生(00116)首季復甦進展理想，內地零售銷售增長逾20%，港澳增長逾80%。公司計劃今年淨增加100間分店，主要擴展內地銷售網絡。看好內地經濟重啟，中港兩地通關，內地旅客加快回流。加上本地婚嫁活動恢復，利好黃金產品需求。另外，消費券即將發布，有望吸引投資者短期對香港零售股關注。現價對應2023財年預測市盈率7.9倍，略高於5年平均水平，宜候低收集。目標價12.8港元，止蝕價9.5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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