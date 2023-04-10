【星期二．炒啲乜】港股復活節假期後能否復活？

港股將於周二(11日)復市，在復活節假期後能否復活？目前恒指站於20,000點水平樓上，有專家認為大市有力挑戰21,005點。美股方面，全周計，道指升0.64%，納指跌1.1%，標指跌0.1%。

美國勞工部公布，3月非農業職位增加23.6萬個，略高過市場預期；失業率降至3.5%，處歷史低位；期內，平均時薪按月增加0.3%，符合預期。目前市場料聯儲局或於5月加息0.25厘，美國前財長薩默斯認為，當局加息周期近尾聲。

經濟數據方面，南韓央行周二將公布利率去向，內地則公布3月消費物價指數(CPI)及生產物價指數(PPI)，香港會公布最新外匯儲備數字，至於歐元區零售銷售數據也會於當日發布。

周三(12日)則有全球關注的美國通脹數據，當日也有加拿大央行議息結果。內地則於周四(13日)公布進出口數字，美國會公布PPI及申領失業救濟人數。此外，美國將於周五(14日)公布零售銷售及密歇根大學消費者信心指數。

本周經濟數據眾多，投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，為投資做好準備。

1、【陳鳳珠：內地車市料漸回穩 新能源車市佔率望再提升】

2、【郭家耀：利華再擴業務及開拓收入來源 前景看俏】

3、【葉尚志：港股19800點料成短期支持位】

4、【曜熊理財：美國基金仍未擺脫危機】

5、【鄺紫珊：潔淨能源後市料轉強 不妨趁低吸納】

6、【陳樂怡：周生生或受惠通關及產品需求 宜候低收集】

7、【陳政深：國藥股價見突破 靜候買入良機】