商湯推一系列AI應用　包括語言處理、圖片生成等

他指，新模型體系為客戶提供多種應用程式介面(Application Programming Interface)接口和服務。其中，有千億級參數語言大模型「商量」可實現生產效率和交互體驗的升級，具有多輪對話和超長文本的理解能力，並支持例如編程助手、健康諮詢助手、PDF文件閱讀助手等應用。

該企亦推出一系列生成式AI模型及應用，其中「秒畫」文生圖創作平台，展現不同光影、細節、風格的文生圖能力；「如影」AI數字人視頻生成平台，用一段5分鐘的真人視頻素材，就可以生成聲音及動作、口型、不同語言的數字人分身。「瓊宇」和「格物」3D內容生成平台，可以生成大規模3D場景和精細化的物件，為元宇宙、虛實融合應用打開新的想像空間。

基於AI大裝置SenseCore和「日日新 SenseNova」大模型體系，商湯面向行業夥伴提供大模型即服務(Model-as-a-Service)並持續推進「日日新」大模型體系的建設。