虛擬地產由高位暴跌9成　投資已化烏有...

兩年前一度熱爆、吸引大量資金炒作的元宇宙地產，目前是甚麼狀況？外媒分析數據報道，2017年元宇宙每平方米土地成交價中位數約20美元，2021年飆至6,000美元。現時，全球最大元宇宙地產銷售平台Decentraland的成交價中位數，已由2022年的45美元跌至5美元，跌幅近90%。

Decentraland是由區塊鏈驅動的虛擬實境平台，亦是首個完全去中心化、由用戶擁有的虛擬世界，使用者能創建、體驗內容及應用程式，並從中獲利。在Decentraland內，用戶可以構建虛擬世界，暢玩遊戲，探索NFT藝術博物館，參加現場音樂會，亦能進行其他社交活動。

據悉，新加坡歌王林俊傑也在推特上稱，自己在「Decentraland」擁有數碼土地。而他花12.3萬美元購買3塊虛擬地產，現時價值僅約1萬美元，帳面蝕91%。

Decentraland數據顯示，去年3月是線上高峰期，其後遊客數量下降。外媒報道，Decentraland每日活躍用戶僅剩38人，而最高僅達675人。惟Decentraland官方拒絕承認上述數字，稱其為「錯誤資訊」，並稱9月份共有56,697名月度用戶，包括那些不使用加密貨幣元素的使用者。

網絡研究專家Dan Olson表示，購買虛擬土地僅是在虛擬空間獲得一個許可，實際上是在購買該平台提供的服務，一旦平台營運出現問題，投資的錢就化為烏有。