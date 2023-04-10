代理：3月錄1894宗工商舖租務成交　按月升2成

中港通關，帶動香港工商舖租賃市場溫，中原(工商舖)資料顯示，3月共錄得約1,894宗工商舖租務個案，總成交金額約1.25億元，按月兩者同樣上升約兩成，當中，涉及宗數更是自2021年8月後約一年半的單月新高，期間以商舖租賃表現最理想。

該公司董事總經理潘志明表示，通關推動工商舖租賃需求效應顯著，最新租務成交數據呈價量齊升走勢。3月該類物業整體租務成交，對比2月勁升約20.3%，比較2022年3月同期更有約43.3%升幅。同時，上月租務總成交金額約1.25億元，按月增約22.5%，按年則急增約52.8%

潘續表示，工商舖各範疇分析，以商舖物業升幅最大。3月錄得約548宗舖位租賃成交，對比上月多出約52.6%，按年比較更上升約一倍，足見商戶對零售及餐飲前景相當看好，紛紛承租心儀舖位迎接新一波消費力。同時，上月舖位租務總成交金額約6,703萬元，按月多出約75%，與2022年相比同樣增加約一倍。

他指，工廈市場成交宗數繼續保持首位，3月共有約832宗工廈租務成交，總金額約2,101萬元，對比2月分別上升約12.4%及11.2%，按年則增加約15.2%及約9%。而寫字樓租賃亦有回升趨勢，由今年1月約313宗，按月上升至最新約514宗，對比2月多出約8.2%，比較去年同期就明顯改善約57.7%。而3月寫字樓租賃成交金額共約3,780萬元。

潘預料，本港經濟市道將逐步起飛，對工商舖租務市場明顯有利。開關首先受惠的勢必為商舖物業，近日可見訪港旅行團增多，市面人流旺盛，不少租戶都趕在市面全面復甦及舖租回升前落戶心儀地段，帶動成交量向好。

而外資公司在開關後可以重新來港，同時，過去幾年寫字樓租金大幅調整，將是進駐一線甲廈的好時機，相信商廈租務都會慢慢上揚。至於，工廈因其租金相宜，市場環境轉好，料會有更多初創及小型企業願意嘗試開業，工商大廈必為承租首選。