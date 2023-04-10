新地15大商場於復活節長假生意額按月升3成

新地執行董事馮秀炎表示，全面通關兼即將發放電子消費券，市民消費意欲提升，不少客人提早到商場物色消費券購物選擇，長假期間部分商場內的商戶更出現人龍。上述15大商場趁長假期增加200萬港元消費獎賞，累計總值1,000萬元獎賞優惠，包括追加獎賞名額 、針對旅客推出多重禮遇等，進一步刺激人流生意。總結復活節連同周末假期期間，珠寶金飾及電子影音產品銷情最好，如apm有珠寶金飾商戶表示，因閏月較多人結婚，以金飾如龍鳳鐲和金鏈等嫁娶用品最受歡迎，生意額比上月升約50%，人均消費高約20%至1萬元。

此外，電器商戶的高價產品亦大賣。大埔超級城有電子影音商戶指出，市民趁復活節長假期出動購物，多以年輕家庭客為主，生意升幅按月增約30%。除新款智能手機及平板電腦外，抽濕機及冷氣機都是近期熱賣產品，人均消費約3,000至5,000元，最高消費單價達5萬元。而元朗廣場電子影音商戶則稱，家電產品如抽濕機、冷氣機及潮流影音產品等熱賣，人流及生意均有10%升幅，商店亦特別推出不同優惠吸客。

人流回升帶動了整個零售消費，apm亦有朱古力商戶表示，生意額比上月升約30%。餐飲方面，受惠人流暢旺而長見人龍，等候時間平均要約30至45分鐘，生意比上月增加約20%。而時裝商戶亦趁入夏轉季，推出優惠， 有apm時尚服飾租戶透露，有客人一次過購買3對運動鞋及10件夏季上衣，長周末生意額增加近30%，單價達約800至1,000元。