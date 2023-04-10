沙田夾屋晴碧花園兩房揸4年半帳蝕48萬沽

二手交投持續回落，近年購入單位繼續要蝕本才「有人吼」，沙田夾屋晴碧花園兩房單位，自由市場售710萬元，逾4年半帳面蝕48萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣黃國然指，西半山駿豪閣低層G室，實用面積約682方呎，套三房間隔，原先叫價約1,550萬元放售，近期獲買家洽購，議價後以1,475萬元連一個車位易手，累減約75萬元，呎價約21,628元，新買家為外區換樓客人。

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九龍區

●中原施蒂文稱，啟德嘉匯本月錄首宗買賣，單位1座中高層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，最新以1,118萬元成交，呎價約22,051元，原業主於2017年2月以約983.1萬元購入，持貨約6年帳面獲利134.9萬元，單位升值約14%。

●美聯楊錦河表示，紅磡黃埔花園2期10座高層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，放盤不足一個月，即獲換樓客斥638萬元承接，呎價約16,401元，兒子希望母親可與自己住得更近，方便照應，故協助母親「升呢」進駐屋苑。

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新界區

●萬方地產葉搏麟稱，沙田夾屋晴碧花園1座高層D室，實用面積約470方呎，兩房間隔，放盤半年，自由市場叫價730萬元，減價20萬元，獲買家以710萬元承接，呎價約15,106元，原業主於2018年9月以758萬元購入，持貨逾4年半帳面蝕48萬元。

●美聯李貫甡稱，房協青衣綠悠雅苑2座高層C室，實用面積約543方呎，兩房間隔，享海景，新買家為區外客，享海景，原業主本月初未補價第二市場以約750萬元放盤，雙方議價後，終以647萬元成交，呎價約11,915元。

●美聯陳澔龍表示，荃灣海之戀．愛炫美2B座中層B室，實用面積約518方呎，兩房間隔，新買家為區內分支家庭，無睇樓直接以930萬元承接，呎價約17,954元，原業主於2017年以829.3萬元購入，持貨逾5年帳面獲利100.7萬元，期內物業升值約12%。

●祥益陳秀春透露，屯門珀御高層A室，實用面積約501方呎，兩房間隔，區內首置客見單位附設發展商裝修，可即買即住，累積減價20萬元，考慮該屋苑鄰近家人，方便照應，決定以650萬元購入自住，呎價約12,974元，約6年帳面升值約27.9萬元。

●美聯張瑋津指，元朗溱柏8座中層C室，實用面積約460方呎，睇樓客睇樓多時，曾先後比較過屯門及天水圍等屋苑，見上址樓齡較年輕，故僅睇樓一次，極速議價10萬元，以498萬元購入，呎價約10,826元，創屋苑同類型單位三年新低價。

●美聯吳偉文表示，粉嶺碧湖花園6座高層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，獲買家以529萬元購入作自住用途，呎價約11,995元，原業主於2010年以175萬元購入，帳面賺354萬元，期內物業升值逾2.02倍。

●中原許秋偉稱，大埔白石角逸瓏灣高座19座中層B室，實用面積約1,229方呎，套三房間隔，開價約2,200萬元，議價後以2,088萬元沽出，呎價約16,989元，新買家為外區用家，原業主持貨約9年，帳面獲利490萬元離場，單位期內升值約31%。

●中原吳嘉權透露，火炭銀禧花園4月暫錄4宗買賣，屋苑6座高層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，放盤開價約625萬元，議價後以624.8萬元易手，呎價約12,546元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海1座中層F室，實用面積約548方呎，兩房間隔，享海景，原先叫價950萬元，放盤半年，調整售價至935萬元成交，呎價約17,062元，原業主於2014年2月購入上址，當時作價640萬元，持貨約9年帳面獲利295萬元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山聽濤雅苑4座中層D室，實用面積約733方呎，三房間隔，望園景，放盤5個月，叫價980萬元，累減後獲買家以950萬元承接，呎價約12,960元，原業主於2020年1月以950萬元購入，持貨3年SSD鬆綁即沽帳面平手離場。

●中原伍錦基指，將軍澳日出康城MONTARA第2B座高層F室，實用面積約450方呎，去年5月開價1,000萬元，連減9口價，累減212萬元，以788萬元成交，呎價約17,511元，原業主2019年5月以738.5萬元，持貨近4年帳面只賺49.5萬元。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳怡心園5座中層H室，實用面積約654方呎，套三房間隔，新買家為區內分支家庭換樓客，獲減價50萬元，以750萬元成交，呎價約11,468元。

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